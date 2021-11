De fans mogen er dan verdeeld over zijn, de promotors van de Grands Prix én de Formule 1 zijn nog altijd zeer positief over de sprintraces, waarvan er in 2022 zes zullen worden gehouden.

Dat verklaart Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, tegenover The Race: “We zijn in principe akkoord met de teams over zes sprintraces voor volgend jaar.” Dat zouden er dan twee keer zoveel zijn als dit jaar, waarin voor het eerst sprintraces gehouden zijn – al prefereert de sport zelf de term ‘sprintkwalificatie’

In 2021 is in Engeland en Italië een sprintkwalificatie gehouden, terwijl Brazilië, later dit jaar, er ook een organiseert. Volgens Brawn is het wel puzzelen bij welke van de 23 Grands Prix van 2022 een sprintrace te houden. “Er zijn een aantal factoren die we moeten overwegen. Zoals hoe je ze het beste door het jaar kan verspreiden.”

Bij de eerste of laatste Grand Prix is het ‘waarschijnlijk niet wenselijk’ een sprintrace te houden, erkent Brawn. Daarnaast moet je naar de type circuits kijken, haalt hij aan. Het grootste pluspunt aan de sprintraces is dat de kwalificatie erdoor naar vrijdag verhuist, met de sprintrace zaterdag, en elke dag van een Grand Prix-weekend zo echt ergens om draait.

“Iedere promotor wil eigenlijk wel een sprintrace”, zegt Brawn dan ook. “Er kleven geen nadelen voor ze aan. De vrijdag wordt zo immers ook ineens een ‘echte’ dag waarin het om competitie draait.” Dat trekt uiteraard weer meer publiek op de vrijdag, iets waar de Formule 1 al langer naar streeft – en extra geld in het laatje brengt.

Dat Brawn toch niet gelijk de hele kalender wil volplempen met sprintraces en het bij zes wil houden, komt omdat hij ‘geen radicale stappen’ wil zetten. Dit mede omdat er in 2022 al genoeg verandert, met de technische regelrevolutie. Op termijn sluit Brawn echter niet uit dat meer-en-meer Grands Prix een sprintrace in het programma krijgen.

