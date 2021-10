De aangekondigde derde Formule 1-sprintrace van dit seizoen wordt definitief verreden op zaterdag 13 november, een dag voor de Grand Prix van Brazilië.

Het nieuwe format van de sprintkwalificatie debuteerde in juli in Silverstone en kreeg in september een vervolg in Monza. Het Braziliaanse circuit Interlagos was al aangewezen als locatie voor het derde sprintrace, maar dat is woensdag officieel bekrachtigd door de F1 Commission, waarin onder andere de Formule 1-organisatie en de FIA plaatshebben. In het afwijkende format wordt op vrijdag gekwalificeerd voor een korte race op zaterdag. De uitslag van die race bepaalt vervolgens de startopstelling van de Grand Prix op zondag.

Volgens de F1 Commisssion zijn de eerste twee sprintraces goed ontvangen. “De F1 Commission heeft een verslag voorgelegd gekregen over de eerste twee sprintevenementen die eerder dit seizoen in Silverstone en Monza werden gehouden. In het verslag is feedback verzameld van een groot aantal belanghebbenden, die positief waren over het concept. Een verdere evaluatie zal plaatsvinden na het derde en laatste evenement in Brazilië.” Na dat derde experiment zal het format verder worden geëvalueerd. Ook zal dan definitief worden besloten om het format volgend seizoen bij veel meer Grands Prix ie introduceren.

Tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission is ook gesproken over de in het water gevallen Grand Prix van België. Die race werd al na een paar ronden achter de safetycar beëindigd, vanwege het vele regenwater op de baan. Verstappen won de race, maar kreeg net als de rest van de top tien slechts de helft van het normale aantal punten. De Formule 1 zat duidelijk in zijn maag met het debacle en zint op aanpassingen van het sportief reglement om een herhaling te voorkomen. “Naar aanleiding van de door de weersomstandigheden beïnvloedde Grand Prix van België heeft de F1 Commission mogelijke aanpassingen van het sportief reglement besproken. Het adviescomité voor de sport is verzocht dit onderwerp tijdens zijn volgende vergadering te bestuderen en opties voor bijgewerkte procedures en reglementen voor te stellen.”

Tot slot is ook de Formule 1-kalender van 2022 besproken. Die kalender met daarop 23 Grands Prix moet komende vrijdag tijdens een bijeenkomst van de World Motor Sport Council bekrachtigd worden.