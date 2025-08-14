In The Roaring Sixties grijpen Britse coureurs de macht in de Formule 1 met zes wereldtitels, verdeeld over vier coureurs. Keiharde kerels met uiteenlopende karakters, maar met één gemene deler: hun onbegrensde passie voor autosport. Met vandaag een portret van: John Surtees.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw klinkt steeds vaker het Britse volkslied na een Grand Prix. Lange tijd hebben Alfa, Ferrari en Maserati de dienst uitgemaakt in de Formule 1, maar steeds meer Britse constructeurs beginnen snellere raceauto’s te bouwen. Cooper, Aston Martin, BRM, Lotus. Van Down Under komen daar Brabham en McLaren bij.

‘Garagisten,’ schampert Ferrari. Knutselaars die niet eens hun eigen motor bouwen. Toch moet hij toezien hoe ze stilaan de macht overnemen, met achter het stuur Britse coureurs. Zes keer wordt een Britse coureur in de Sixties wereldkampioen Formule 1. Maar het is ook een gevaarlijke tijd…

John Surtees alias Fearless John

John Surtees, geboren in 1934, is tot op heden de enige coureur die zowel op twee als op vier wielen wereldkampioen is geworden. Als zoon van een handelaar in motoren maakt hij in de jaren vijftig reeds furore, met zeven wereldtitels op de motor. Zijn Formule 1-debuut in 1960 bij Lotus is veelbelovend. Al in zijn tweede race wordt hij tweede. Bij de derde pakt hij pole.

Maar Surtees is niet gemakkelijk en eigenwijs. Net zoals hij drie keer zal trouwen, wisselt hij vaak van team. Pas in 1963 is hij bij Ferrari op zijn plek. Hij wint de Grand Prix van Duitsland op de beruchte Nürburgring. In 1964 doet hij zelfs mee om de titel. Nadat Hill door Bandini is geëlimineerd, lijkt Clark lange tijd op titelkoers. Tot in de slotfase een olieleiding in zijn Lotus scheurt. Snel laat Ferrari Surtees en Bandini van positie wisselen, zodat Surtees met één punt voorsprong op Hill wereldkampioen wordt.

Een jaar later is het bijna gedaan met Surtees. Bij een horrorcrash met een Lola Sportscar op Mosport in Canada scheurt zijn lichaam zowat in tweeën. Maar ‘Fearless John’ keert begin 1966 weer terug. Keiharde kerels zijn het.

Bij de invoering van het nieuwe drielitermotorreglement beschikt Ferrari als een van de weinigen over een goede motor. Surtees wint de regenrace op Spa. Maar – what’s new? – het management van Ferrari gooit roet in het eten. Bij de 24 uur van Le Mans krijgt Surtees ruzie met teammanager Dragoni, die de Italiaanse coureurs voortrekt. Als ook Ferrari zelf hem niet steunt, vertrekt Surtees per direct.

Jack Brabham wint vervolgens vier Grands Prix op rij en de wereldtitel. Surtees wint nog Grands Prix voor Cooper en Honda, maar voor een titel doet hij nooit meer mee. Ontevreden over de auto’s die hij krijgt, begint hij in 1970 een eigen Formule 1-team. In 1972 stopt hij met racen. Team Surtees houdt het tot 1978 vol, maar boekt weinig successen. Surtees stond bekend als een lastige teambaas: zeer kritisch maar ook gierig. Hij overlijdt in 2017.

