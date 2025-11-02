‘Als je denkt dat ík snel ben, moet je mijn neefje eens zien’, zei Ayrton Senna ooit over Bruno Senna. Maar op zijn 42ste blijft één vraag hangen: wat als zijn familie hem na Imola ’94 het racen niet had verboden? Over opa’s schuldgevoel, de zware last van een mythe en gemiste kansen.

Ayrton Senna zei ooit: ‘Als je denkt dat ik snel ben, moet je mijn neefje eens zien’. Bruno Senna schiet in de lach. “Geen druk, toch?”

De Braziliaan kon nooit echt aan die torenhoge verwachtingen voldoen. Zijn Formule 1-carrière bleef beperkt tot drie seizoenen, waarin hij vooral in het achterveld rondreed. Helmut Marko zei ooit ‘je zult nooit goed genoeg zijn voor de Formule 1’ en Ron Dennis vond hem ‘te oud om coureur te worden’. Zou Ayrton het dan verkeerd hebben gezien? Nou, Bruno’s carrière blijft er een vol wat-alsen. Ongelukkig, zou je kunnen zeggen.

Boerderij van opa Senna

Voor de jonge Bruno ligt een carrière in de autosport, met een drievoudig wereldkampioen Formule 1 als oom, bijna in de sterren geschreven. In de weekenden scheurt hij eindeloos rond op de privé-kartbaan bij de boerderij van zijn opa, Milton da Silva (Ayrtons vader).

“We reden de hele dag, totdat de banden tot op het canvas versleten waren of we een lekke band kregen”, blikt Bruno terug. “Toen ik zeven of acht was, reed ik al in een tweeslag-kart met een 125cc-motor. Die kart had een kleinere stoel (aangepast aan zijn lengte, red.), de pedalen zaten dichterbij de stoel (zodat hij erbij kon, red.) en er zat extra gewicht op (om aan het minimumgewicht te voldoen, red). Maar ondanks dat, reed ik vergelijkbare rondetijden met die van de professionele coureurs.”

