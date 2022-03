Alexander Albon moet zijn eerste race voor Williams nog rijden, toch kan hij nu al rekenen op lovende woorden van teambaas Jost Capito. Albon heeft namelijk alle verwachtingen overtroffen, stelt Capito.

Albon moest vorig jaar langs de zijlijn toekijken als reservecoureur van Red Bull. De Britse Thai verrichte belangrijk simulatorwerk voor het team op weg naar de wereldtitel van Max Verstappen, maar wilde uiteraard zelf weer racen. Bij Red Bull was er geen plek en dus mocht hij de overstap naar Williams maken. Hij heeft vorige week zijn eerste echte meters gemaakt met de FW44 en teambaas Jost Capito was tevreden met wat Albon liet zien in Barcelona.

Lees ook: Albon: ‘Het werkt bij Williams niet heel anders dan bij Red Bull’

“Hij geeft erg goede informatie en is erg goed in het evalueren van de auto”, zegt Capito tegen Motorsport-Total.com. “Hij is kalm, heeft een goed gevoel voor de auto en werkt goed samen met de engineers en het team.”

“Ik denk dat hij de juiste balans heeft tussen het enerzijds zijn van een aardige vent, maar anderzijds heeft hij in de auto ook de nodige agressiviteit”, voegt Capito toe. “Hij is een vechter. Ik verwachtte dat hij goed in het team zou passen. Maar hij overtrof zelfs mijn verwachtingen”, aldus de Duitser.

Lees ook: Albon: ‘Nieuwe bolides vereisen verfijnde rijstijl’

Voor Albon was het uiteraard even wennen aan zijn nieuwe team, maar hij merkte al snel dat Williams niet heel anders in elkaar zit dan Red Bull. Volgens hem werken alle Formule 1-teams in grote lijnen hetzelfde. “Bij Williams werken ze dus ook op eenzelfde manier”, vergeleek hij de twee teams. “Het is wel een beetje alsof je naar een nieuwe school gaat”, doelde hij op het feit dat hij alle nieuwe gezichten en namen moet leren kennen.