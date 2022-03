Williams-teambaas Jost Capito verwacht dat de coureurs dit jaar meer een verschil kunnen maken dan met de vorige generatie Formule 1-auto’s. Volgens Capito draait het dit jaar namelijk niet meer alleen om de auto.

De Formule 1 introduceerde nieuwe technische regels in de hoop daarmee het racen zelf te verbeteren. De afgelopen jaren klaagden coureurs over de vuile lucht als zij dicht achter een ander probeerden te rijden. Daardoor verloren ze flink wat downforce waardoor het lastig was om te volgen, wat vervolgens het inhalen wat lastiger maakte.

De nieuwe regels moeten de auto’s wat dichter bij elkaar brengen, letterlijk en figuurlijk. Zo moet volgen makkelijker worden terwijl het standaardiseren van sommige onderdelen ervoor zorgt dat er minder vrijheid is voor de teams om met eigen creatieve ideeën te komen. Bij Williams hebben ze er vertrouwen in dat de regels naar behoren zullen werken.

“Ik denk dat de reglementen de teams dichter bij elkaar laten komen”, zegt Williams-teambaas Jost Capito tegen Motorsport-Total.com. “En als de teams dichter bij elkaar staan, dan is het niet meer alleen een kwestie van de auto”, aldus de Duitser, die daarmee aangeeft dat er een belangrijkere rol lijkt weggelegd voor de coureur, die meer het verschil kan gaan maken.

De nieuwe regels zouden voor ‘enkele verrassingen’ kunnen zorgen, stelt Capito, maar hij plaatst er meteen een kanttekening bij: “Een goed team is een goed team. Ik denk dat als je vorig jaar een topauto had, het waarschijnlijker is om onder de nieuwe reglementen een topauto te bouwen dan wanneer je van een auto komt die gewoon niet zo goed was.” Dat biedt weinig hoop voor de fans van Williams, maar er is nog zeker wel hoop: “Het veld zal dit jaar nog dichter bij elkaar zitten.”