Charles Leclerc veroverde zaterdag de tweede startplek voor de GP van Oostenrijk. De beide Ferrari’s toonden zich opvallend sterk op de Red Bull Ring, maar uiteindelijk moesten Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton de snellere George Russell voor zich dulden. Desalniettemin is de Monegask tevreden gestemd. Na een aantal zware weekenden voelt het goed om weer op de eerste startrij te staan.

“Ja, ik ben blij met vandaag”, reageerde Leclerc na afloop van de kwalificatie. “De afgelopen weekenden waren behoorlijk zwaar. Ik wilde gewoon een probleemloos weekend en een foutloze kwalificatie om morgen goed van start te gaan. Starten vanaf de tweede plaats is in die zin een goede uitgangspositie.” Leclerc had even zicht op pole position, maar Russell slaagde erin om op het allerlaatste moment – vlak na de crash van Max Verstappen – onder de tijd van de Ferrari-coureur te duiken.

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“Het team heeft enorm hard gewerkt aan upgrades in Barcelona en dit weekend, en dat werpt zijn vruchten af”, oordeelde Leclerc dankbaar. “Om eerlijk te zijn, had ik tot de kwalificatie niet verwacht dat we op de eerste rij zouden starten. Het is een aangename verrassing dat we zo snel zijn.”

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