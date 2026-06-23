Charles Leclerc heeft zich, wanneer hij niet voor Ferrari op het circuit actief is, ook toegelegd op het ondernemerschap. De Monegask stampte de afgelopen jaren meerdere bedrijven uit de grond en investeerde in verschillende bestaande ondernemingen. In een nieuw interview benadrukt hij echter dat zijn zakelijke activiteiten zijn Formule 1-dromen niet in de weg staan. Wereldkampioen worden met Ferrari blijft zijn voornaamste doel.

Leclerc is inmiddels eigenaar van een eigen ijsmerk, een kledinglijn, een creatieve studio, een managementbureau én een eigen lijn racekarts. Daarnaast bracht hij samen met de Franse pianist Sofiane Pamart eigen muziek uit. Onlangs investeerde hij bovendien in Eight Sleep, producent van slimme matrassen. In een interview met het Amerikaanse bedrijf benadrukte hij dat zijn volledige focus nog altijd op de Formule 1 ligt, maar dat ondernemen hem tegelijkertijd helpt zijn blik te verruimen.

Racen en ondernemerschap

“99 procent van mijn tijd is gewijd aan racen”, aldus Leclerc. “Ik probeer de best mogelijke coureur te zijn. Ik denk altijd aan racen en probeer ervoor te zorgen dat mijn prestaties op het circuit optimaal zijn. Racen is, en blijft, de belangrijkste prioriteit tot het einde van mijn carrière.” Zijn ultieme ambitie is daarbij onveranderd. “Mijn enige ambitie is nu natuurlijk om wereldkampioen te worden. Dat is alles waar ik ooit van heb gedroomd en waar ik altijd naartoe heb gewerkt.” Dat betekent echter niet dat Leclerc geen energie steekt in projecten buiten de autosport. Integendeel: de Monegask haalt veel voldoening uit het ondernemerschap en de samenwerking met nieuwe mensen.

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“Vooral omdat ik van creativiteit houd”, lichtte hij toe. “Ik beleef veel plezier aan het creëren van nieuwe dingen en ga daarnaast graag nieuwe samenwerkingen aan. Ik heb echt een passie voor mensen en houd ervan om het beste in hen naar boven te halen. Het is geweldig om een team op te bouwen waarin iedereen samenwerkt en dezelfde missie deelt. Uiteindelijk is dat vergelijkbaar met de sport; daarin werken we ook allemaal naar hetzelfde doel toe. Het is prachtig om te zien hoe zoveel mensen zich gezamenlijk inzetten voor één doel en daar met volle overtuiging aan werken.”

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Charles Leclerc voor LEC, het ijsmerk dat hij in 2024 oprichtte (LEC)

Volgens Leclerc vindt die interesse in nieuwe samenwerkingen haar oorsprong al in zijn kartjaren, toen hij als kind voortdurend omringd was door volwassenen. “Ik begon met karten toen ik drieënhalf jaar oud was, dus ik was nog een kind. En als je opgroeit in mijn sport, ben je altijd omringd door volwassenen. Er is voortdurend die wisselwerking met mensen, waarbij je elkaar nodig hebt om goed te presteren op het circuit. Daardoor leerde ik al vroeg hoe ik met mensen moest omgaan, hoe ik hen moest begrijpen, hoe ik met hen moest praten, hoe ik begrip kon tonen voor wat ze voelden en hoe ik op het juiste moment de juiste woorden moest kiezen. Zo leer je steeds meer over structuur, mentaliteit en motivatie.”

“Ik ben gaan racen omdat ik in de eerste plaats van racen hield”, concludeerde de 28-jarige Ferrari-coureur. “Maar toen ik ouder werd, ontdekte ik dat ik ook genoot van alles wat zich achter de schermen afspeelt: de samenwerking en de relaties met mensen.” Die passie past hij inmiddels toe in het bedrijfsleven, wat volgens hem ook weer een positieve invloed heeft op zijn prestaties op de baan. “Werken in een bedrijf, in een andere omgeving, en kennismaken met mensen met andere passies verruimt je blik. Het heeft me een opener persoon gemaakt en dat kan nooit kwaad.”

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