Colton Herta heeft in zijn eerste seizoen in de Formule 2 niet de resultaten geboekt waar hij op hoopte. De Amerikaan, die via de opstapklasse zijn droom van een Formule 1-zitje probeert waar te maken, staat op de negentiende plaats in het kampioenschap. Volgens F2-CEO Bruno Michel heeft Herta mogelijk onderschat hoe groot de verschillen zijn tussen de Amerikaanse IndyCar en de Europese juniorklasse.

Herta maakte jarenlang indruk in de IndyCar, maar besloot in 2026 de overstap naar Europa te maken. De 26-jarige coureur combineert zijn F2-avontuur met een rol als test- en reservecoureur bij Cadillac, met oog op een toekomstig F1-stoeltje. Zijn prestaties in de opstapklasse laten echter te wensen over. “Het is lastiger gebleken dan gedacht, want Colton (Herta, red.) is zonder twijfel een zeer sterke coureur”, aldus Michel in gesprek met AS.

Verschil met IndyCar

De Fransman denkt dat de werkomgeving een rol speelt. “Hij – en wij ook – hebben wellicht het verschil in werkomgeving ten opzichte van IndyCar-teams onderschat. Maar ik vind niet dat dit als een definitief voorbeeld moet dienen; ik hoop oprecht dat hij het seizoen nog sterk kan afsluiten. Daar hopen we nog steeds op.” Mogelijk speelt de beperkte voorbereidingstijd tijdens een Formule 2-weekend Herta parten. De jonge coureurs krijgen slechts één vrije training van drie kwartier en een kwalificatie van een halfuur voordat de twee races worden verreden.

LEES OOK: Verstappen bezorgt GT World Challenge kijkcijferrecord: ‘Een van de besten aller tijden’

“Hij heeft ook goede races gereden, maar in de kwalificatie had hij het lastiger. Dat is misschien een van de beperkingen waar we tegenaan liepen: in dertig minuten moet je precies op het juiste moment op de baan zijn, en heb je slechts twee snelle ronden op een set banden, terwijl je maar zeer beperkte tijd op het circuit hebt”, aldus Michel. “Op die manier bereiden we coureurs ook voor op de Formule 1, want daar heb je nu eenmaal ook te maken met beperkte tijd op het circuit. Hij heeft het daar waarschijnlijk lastig mee gehad – meer dan hij zelf had verwacht. Ik hoop nu oprecht dat hij het seizoen op een sterke manier kan afsluiten; dat heeft hij verdiend.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.