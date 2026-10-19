De deelname van Max Verstappen aan de GT World Challenge in Portimão heeft het kampioenschap afgelopen weekend een flinke impuls gegeven. De aanwezigheid van de viervoudig wereldkampioen zorgde voor recordcijfers op YouTube en trok duizenden toeschouwers naar het circuit. De organisatie, die Verstappen nadrukkelijk omschrijft als ‘een van de beste coureurs aller tijden’, hoopt de Nederlander dan ook snel opnieuw te mogen verwelkomen.

Volgens de GT World Challenge leverde de livestream van de seizoensfinale op het officiële YouTube-kanaal maar liefst 9,7 miljoen weergaven op. Daarnaast waren er 28.000 toeschouwers aanwezig op het Portugese circuit. De wedstrijd werd gewonnen door de Mercedes-AMG GT3 van Team GetSpeed, met Maximilian Götz, Ralf Aron en Fabian Schiller in de cockpit. De organisatie spreekt van het perfecte slotstuk van een bijzonder succesvol jaar. “Portimão zou altijd speciaal worden, maar met viervoudig F1-kampioen Max Verstappen op de deelnemerslijst stonden er meer ogen op de GT-wereld gericht dan ooit tevoren.”

Niet de laatste keer?

Ook het brede rijdersveld droeg bij aan het spektakel. Met 61 auto’s aan de start was het de grootste startopstelling van het seizoen, afgezien van de 24 uur van Spa. Volgens de organisatie lag het competitieve niveau over de hele linie hoog, maar stal Verstappen veelal de show. “Vooral het laatste uur van de race op zaterdagavond zat vol actie”, aldus de organisatie, die doelde op de late opmars van de Nederlander. “Niemand heeft meer inhaalmanoeuvres uitgevoerd dan Verstappen. De Nederlandse megaster maakte zijn debuut met Verstappen Racing en toonde zijn ongelooflijke natuurtalent. Een van de beste coureurs aller tijden reed van de 24e naar de 9e plaats.”

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Hoewel Verstappen tijdens de race uitzicht leek te hebben op een podiumplaats of zelfs de overwinning, finishte hij uiteindelijk als negende. Toch smaakt zijn eerste optreden in de GT World Challenge mogelijk naar meer. De organisatie benadrukt dat de Nederlander zichtbaar genoot van zijn debuut en ziet aanwijzingen dat hij vaker in het kampioenschap te bewonderen zal zijn. “Hoewel een podiumplaats of zelfs een overwinning in een eerdere fase mogelijk leek, was het duidelijk dat Verstappen genoten heeft van zijn eerste GT World Challenge-race. Zijn reactie toen hij uit de auto stapte, suggereerde dat dit niet de laatste keer zou zijn dat hij in deze paddock te zien is.”

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