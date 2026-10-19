Christian Horner is eerlijk over de rol van Jos Verstappen in de carrière van diens zoon Max. De oud-teambaas lag, zeker in de aanloop naar zijn ontslag, regelmatig in de clinch met Verstappen senior. Volgens Horner waren dergelijke aanvaringen onvermijdelijk. Hij verwacht echter niet dat de invloed van de voormalig F1-coureur snel zal afnemen: Max Verstappen zou nog altijd op zoek zijn naar de goedkeuring van zijn vader.

Horner staat volop in de belangstelling, mede doordat hij zijn nieuwe autobiografie promoot. De ex-Red Bull-teambaas grijpt die gelegenheden aan om zich uit te laten over zijn ontslag en de machtsstrijd die destijds in Milton Keynes woedde. Eerder moest Helmut Marko het al ontgelden; nu lijkt Horner ook zijn gram te willen halen bij Jos Verstappen, een andere bekende criticaster van de Brit. In de podcast Up To Speed werd Horner gevraagd naar de invloed van Verstappen senior binnen de Red Bull-garage.

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“Vanwege zijn achtergrond als F1-coureur en de enorme fanschare in Nederland, heeft Jos (Verstappen, red.) nu eenmaal een belangrijke stem”, legt Horner uit. Hij is niet louter kritisch over de bijdragen van Verstappen senior. “In de jaren dat Max (Verstappen, red.) zich nog volop aan het ontwikkelen was, hielp Jos enorm om hem met beide benen op de grond te houden; hij was bovendien zijn grootste criticus. Ik denk dat Max zijn mening waardeerde en waarschijnlijk nog steeds zoekt naar zijn goedkeuring, bij alles wat hij doet”, plaatst Horner een belangrijke kanttekening. “De persoon op wie hij het meest indruk wil maken, is volgens mij nog steeds zijn vader.”

‘Meningsverschillen horen erbij als teambaas’

Horner en Verstappen senior kwamen in 2024 al op gespannen voet te staan, nadat beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen de teambaas naar buiten waren gekomen. Jos Verstappen, die vreesde voor de harmonie binnen het team, uitte zich destijds bijzonder kritisch. “Horner speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt”, zei hij in gesprek met The Daily Mail. Toen Verstappen vervolgens niet werd opgenomen in de Red Bull-rijdersparade in Oostenrijk, bekoelde de relatie verder. “Ik ben helemaal klaar met hem”, liet hij weten aan FORMULE1.nl.

Volgens Horner waren dergelijke akkefietjes onvermijdelijk. “Natuurlijk krijg je weleens een meningsverschil”, reageert hij anno 2026. “Dat zorgt voor extra drama, en dat wordt dan breed uitgemeten in de media. Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij de rol van een teambaas.” In de Netflix-serie Drive to Survive benadrukte Horner dat hij het kamp-Verstappen niet verantwoordelijk houdt voor zijn ontslag. In zijn nieuwe boek onthult hij echter wel dat Helmut Marko, jarenlang een belangrijke vertrouwenspersoon van Max Verstappen, aanvankelijk evenmin enthousiast was over diens vader. Volgens Horner verzette de Oostenrijker zich daarom fel tegen het aantrekken van de jonge Nederlander. “Zijn vader is een nachtmerrie. Deze jongen hebben we niet nodig”, zou Marko destijds hebben gezegd.

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