Red Bull-teambaas Laurent Mekies vertelt over de relatie tussen Max Verstappen en de verdere Oostenrijkse renstal. Volgens de Fransman is deze gebaseerd op ‘keiharde eerlijkheid’, en werkt het vertrouwen van de Nederlandse wereldkampioen in Red Bull motiverend. “Dit is de manier waarop we racen, en daar gaan we niets aan veranderen”, vertelt Mekies.

Met twee recente Grand Prix-zeges op rij, lijkt het tij weer gekeerd bij Red Bull. Hoewel het nog afwachten is of Max Verstappen zijn zegereeks ook in Austin kan doorzetten, komen de twee overwinningen nadat de Nederlandse wereldkampioen eerder nog zelfs twijfelde of een zege er dit seizoen nog in zat. Toch bleef Verstappen, ook middels een nieuwe contractverlenging, het vertrouwen houden in zijn team. En dat werkt motiverend, zo vertelt teambaas Laurent Mekies.

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“Weet je, we hebben het vertrouwen dat hij in ons allemaal heeft gesteld uiterst serieus genomen,” vertelde de Fransman aan Sky Sports. “Het is natuurlijk buitengewoon om dat vertrouwen van Max te krijgen, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee om het juiste pakket voor hem te leveren. Dat is ook wat ons allemaal drijft. We waarderen de keiharde eerlijke relatie die we met hem hebben. En dat is de manier waarop we racen, en daar gaan we niets aan veranderen.”

Hoewel het team weer in vorm is om races te winnen, waarschuwde Mekies dat Red Bull niets als vanzelfsprekend beschouwt. “Weet je, we bekijken het per race. We hebben nu op heel wat circuits goed gepresteerd, wat bemoedigend is. Dus we denken dat als we ons werk goed doen, we op de komende circuits mee moeten kunnen strijden om de topposities.”

Geen upgrades meer

Toch is Mekies ook op zijn hoede; er staan namelijk geen upgrades voor de RB22 meer op het programma voor dit seizoen. “Het is ook zeker waar dat we geen updates meer gepland hebben. Laten we dus afwachten wat de concurrentie in petto heeft”, vervolgde hij. “Zelfs na een weekend met twee polepositions en twee overwinningen (in Singapore, red.) zijn er nog heel veel dingen die we willen verbeteren, en heel veel dingen die we beter zouden willen doen als we hier terug zouden moeten komen. We zullen proberen ons te verbeteren en elke kans aangrijpen om te leren.”

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