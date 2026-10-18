Max Verstappen heeft zich uitgesproken tegen de online haatberichten aan het adres van zijn GT-teamgenoot Chris Lulham. De Brit werd slachtoffer van de vervelende berichten op de sociale mediakanalen nadat hij zijn team een drive-through penalty had bezorgd op Portimão. Verstappen springt nu in de bres voor zijn teamgenoot: “Deze persoonlijke aanvallen zijn niet oké”.

Team Verstappen lag tijdens de laatste ronde van het GT World Challenge-seizoen op koers voor een podiumplaats. Chris Lulham had in de tweede stint van de drie uur durende race de #3 Mercedes-AMG naar de zesde plaats gereden, maar tijdens een inhaalactie ging het mis. De Brit raakte de de #48 Mercedes-AMG van Luca Stolz, en kreeg een drive-through penalty voor het incident. Max Verstappen ving zijn stint, de laatste van de endurancerace, mede hierdoor aan vanaf P24.

LEES OOK: Teamgenoot Max Verstappen slachtoffer van online haat na straf op Portimão

Lulham kreeg na de race met haatberichten te maken op zijn sociale mediakanalen voor de straf. Verstappen springt op zijn eigen sociale mediakanalen in de bres voor zijn teamgenoot. “Wat een spannend weekend! Ik vond het geweldig om met onze GT3-auto in Portimão te racen. Er waren wat ups en downs, maar als team hebben we veel geleerd”, begint Verstappen het bericht nog even met een kleine terugblik.

‘Fouten kunnen nu eenmaal gebeuren’

Vervolgens komt hij ter zake. “Ik vind ook dat ik iets moet zeggen over de haat en pesterijen die Chris na de race heeft moeten doorstaan”, schrijft hij. “Iedereen mag zijn mening hebben over wat er op het circuit is gebeurd, maar deze persoonlijke aanvallen zijn niet oké. Chris heeft een heel sterke stint gereden en fouten kunnen nu eenmaal gebeuren. Er is geen plaats voor dit soort misbruik in onze sport, noch waar dan ook.”

Exciting weekend! Was very happy to be racing our GT3 car in Portimão. There were some ups and downs, but as a team we learnt a lot.



I also feel I need to speak up about the hate and harassment Chris has received after the race. Everyone can have their opinions about what… pic.twitter.com/0dJriU4WVc — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 18, 2026

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.