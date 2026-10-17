Max Verstappen wist zijn debuut in de GT World Challenge Europe Endurance-race niet te bekronen met een overwinning. Door een zware straf voor een actie van zijn teamgenoot Chris Lulham eindigde het team van de Formule 1-coureur op P9. De stint van Verstappen werd gekenmerkt door een spectaculaire inhaalrace, waarbij hij veruit de snelste was.

Na een tegenvallende kwalificatie waarbij het team van Max Verstappen niet verder kwam dan P15, mocht het team van de Red Bull Racing-coureur vanaf P13 de GT World Challenge Europe Endurance-race van start gaan door een straf en het verliezen van tijden van tegenstanders van de #3-Mercedes.

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Ben Barnicoat nam de eerste stint van de drieuursrace op zich en wist al snel na de start een plekje goed te maken door een knappe inhaalactie langs de buitenkant. Een meevaller voor het team van Verstappen was dat er geen extra ballast in het teken van de welbekende Balance of Performance (BoP) op de Mercedes moest. Na iets meer dan vijftien minuten volgde de eerste full course yellow na een incident. Bij het opheffen van de full course yellow was Barnicoat goed wakker en maakte hij opnieuw een plekje goed.

Na nog een knappe inhaalactie, een spin van een rijder voor hem en een straf voor de veroorzaker van deze spin, schoof Barnicoat in zijn stint nog drie plekken naar voren, naar P8. Vanaf de achtste plek wisselde Barnicoat als een van de laatste rijders van stint. Na iets meer dan een uur was het tijd voor Chris Lulham om in de #3-Mercedes te stappen.

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Door het laat naar binnengaan verloor het team van Verstappen in eerste instantie een plekje, maar dit maakte Lulham al snel weer goed. Vanaf P8 wist de Brit op te klimmen naar P6, terwijl het langzaam donker begon te worden. Bij de derde full course yellow kwam uiteindelijk de eerste safety car van de wedstrijd, waardoor alle achterstanden in het veld weer weggewerkt waren. Richting het einde van zijn stint tikte Lulham de wagen voor hem aan, waardoor deze auto spinde. Het incident werd daarna onderzocht door de stewards in Portimão.

Max Verstappen rijdt knappe inhaalrace na zware straf

Nog voordat Verstappen kon instappen, kreeg Lulham een drive through penalty, waarna hij op P16 weer de baan opkwam. Met nog ongeveer 45 minuten te gaan was het eindelijk de tijd aan Verstappen om in te stappen. De Nederlander begon zijn stint op P24. De viervoudig F1-wereldkampioen stond dus voor een zware inhaalrace. Verstappen wist al snel op te klimmen naar P22, maar daarna volgde er opnieuw een full course yellow, waardoor hij niet kon inhalen. De full course yellow ging na een tijd over naar een safety car. Hierdoor werd de achterstand van Verstappen snel minder.

In een laatste sprintrace van ongeveer twintig minuten wist Verstappen door middel van spectaculaire inhaalacties op te klimmen naar P9. Het was duidelijk te zien dat de Red Bull Racing-coureur er alles aan deed om plekken goed te maken. De vonken schoten namelijk weer veelvuldig onder de #3-Mercedes vandaan. Op zaterdag zat de snelheid om te winnen in Portimão zeker in de #3-Mercedes. Dit maakt de straf voor het team van Verstappen nog zwaarder te verteren.

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