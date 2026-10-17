De kwalificatie van Max Verstappen voor de GT World Challenge Europe Endurance-race in Portimão heeft niet het resultaat opgeleverd waar de Formule 1-coureur waarschijnlijk op gehoopt had. Verstappen kwam samen met zijn teamgenoten niet verder dan de vijftiende plaats en staat zaterdagavond tijdens de race voor een grote uitdaging.

Na twee veelbelovende vrije trainingen, waarin Max Verstappen in de tweede vrije training op de vierde plek eindigde, stond vrijdagavond de kwalificatie voor de GT World Challenge Europe Endurance-race op het programma. Ben Barnicoat reed Q1 voor Team Verstappen, Chris Lulham nam Q2 voor zijn rekening en Verstappen mocht de laatste sessie, Q3, rijden.

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De startopstelling van deze endurancerace wordt vervolgens bepaald op basis van het gemiddelde van de snelste rondetijden van de drie coureurs. Barnicoat eindigde in Q1 op P21 en Lulham in Q2 op P12, waardoor Verstappen in Q3 een hoop goed te maken had. Maar ook de Red Bull Racing-coureur kon niet het verschil maken in de Mercedes AMG-GT3. Verstappen eindigde in Q3 namelijk op P13. Gemiddeld genomen was dit trio hierdoor goed voor een vijftiende startplek.

Problemen voor team Verstappen in Portimão?

Tijdens de kwalificatie waren er veel vonken te zien onder de auto van het team van Verstappen. Mogelijk zou dit veroorzaakt kunnen zijn doordat de Mercedes met startnummer #3 niet helemaal juist was afgesteld, waardoor de splitter aan de voorkant tegen het asfalt schuurde.

In de kwalificatie in Portimão was wel nog Nederlands succes te vieren. De pole position ging uiteindelijk namelijk naar de #2 Porsche met daarin onder anderen Morris Schuring. De race in Portugal begint om 18.00 uur Nederlandse tijd en duurt drie uur lang. Rond 21.00 uur Nederlandse tijd zullen de eerste coureurs dus de finish bereiken.

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