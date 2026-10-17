Even geen Formule 1 voor Max Verstappen! De Nederlander heeft nog twee triple headers voor de boeg, maar voordat hij zich aan het drieluik in Noord- en Zuid-Amerika waagt, verruilt hij zijn Red Bull voor een GT3-auto. Namens zijn eigen Verstappen Racing-team neemt hij deel aan de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe in Portimão. Wil je niets missen van de actie in Portugal? Hier kijk je live naar de GT3-race van Max Verstappen!

Op zaterdag 17 oktober staat de race op het programma. Anders dan in de Formule 1 rijdt een coureur niet alleen. Verstappen deelt zijn auto met teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat. Tijdens de race wisselen de drie coureurs elkaar af achter het stuur. De wedstrijd duurt in totaal drie uur, waardoor ieder van hen naar verwachting ongeveer een uur voor zijn rekening neemt. Verstappen strijdt dus niet alleen voor de zege: ook de prestaties van zijn teamgenoten, de pitstops en de rijderswissels zijn bepalend voor de einduitslag.

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Alle klassen rijden tegelijkertijd op de baan: Pro, Gold, Silver en Bronze. Verstappen komt uit in de Pro-klasse, de snelste categorie, en moet tijdens de race dus regelmatig langzamere auto’s uit andere klassen inhalen. Dat levert extra spektakel op, maar brengt ook de nodige risico’s met zich mee.

Kijk hier live naar de GT3-race van Max Verstappen



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