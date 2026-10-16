Max Verstappen heeft een reprimande en één waarschuwingspunt gekregen voor zijn aanvaring met de #25 Audi tijdens de eerste vrije training in Portimão. De Nederlander tikte al vroeg in de sessie van het GT World Challenge-weekend zijn concurrent aan, waardoor de Audi in de rondte spinde. Hoewel Verstappen als schuldige wordt aangewezen, wordt er in het oordeel van de stewards rekening gehouden met de drukke omstandigheden op de baan.

Het moment gebeurde al in de eerste ronde van de negentig minuten durende vrije training. Max Verstappen nam als eerste coureur van zijn team plaats achter het stuur van de #3 Mercedes-AMG en kwam direct in het drukke verkeer terecht. In de derde bocht raakte hij de #25 Audi, die vervolgens spinde. Zowel Verstappen als de Audi kon wel verder rijden.

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Het incident werd na afloop onderzocht door de stewards. Beide coureurs werden hiervoor op het matje geroepen. Verstappen legde toen uit dat hij bezig was met een inhaalactie, en ineens de Audi zag insturen. De Audi-coureur, Ezequiel Pérez Companc, zag op zijn beurt Verstappen over het hoofd, omdat hij vooral bezig was met de auto’s voor hem. Volgens Pérez Companc was het daarom een race-incident. De stewards wezen Verstappen vervolgens alsnog aan als hoofdschuldige, maar hielden in hun strafoplegging bezig met de drukke omstandigheden op de baan op dat moment.

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