Max Verstappen staat dit weekend voor het eerst aan de start van de GT World Challenge in Portugal. De Nederlander heeft zijn eerste kilometers in de #3 Mercedes-AMG op Portimão inmiddels al gereden, en dat zorgde voor een twintigste tijd in de eerste vrije training. Verstappen, die in de GT3-auto springt vanwege verplichtingen elders van vaste coureurs Daniel Juncadella en Jules Gougon, heeft echter al meteen een hoger doel voor ogen: “We zijn hier om te winnen”.

Max Verstappen verruilt dit weekend zijn RB22 voor zijn inmiddels vaste Mercedes GT3-auto. De Nederlander doet voor het eerst mee aan de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão. Ondanks dat Verstappen het opneemt tegen GT-specialisten tijdens de race op zaterdag, heeft hij eigenlijk maar een doel.

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“Het doel is ook om plezier te hebben, uiteraard, maar de competitieve geest in mij wil natuurlijk ook goed presteren, toch? We zijn hier om te winnen. Dat is altijd het doel”, legt hij uit aan Verstappen.com. Dat Verstappen dit weekend aan de start staat van de race in Portimão, kwam doordat vaste coureurs Daniel Juncadella en Jules Gougon dit weekend verplichting hebben in het World Endurance Championship (WEC). “Toen ik zag dat er een overlap in de kalender was, dacht ik: ik spring wel in de auto!”.

De viervoudig wereldkampioen gaat ook nog even in op waarom vooral het GT-racen hem zo aanspreekt. “Voor mij spreekt vooral het endurance-aspect aan”, vervolgt hij. “Het delen van een auto met teamgenoten is iets wat ik tot nu toe nog niet echt heb gedaan in mijn carrière. Ik heb er natuurlijk al een beetje van geproefd op de Nordschleife en dat beviel me erg goed. Dat ik nu deze kans krijg in de GT World Challenge, is erg spannend.”

‘Niveau GT-coureurs is erg hoog’

Of het Verstappen ook gaat lukken om de winst te pakken, is nog zeer de vraag. Volgens de normaliter Formule 1-coureur is het algemene niveau van de GT-coureurs namelijk erg hoog. “Tegen sommige coureur heb ik in het verleden al geracet toen we jonger waren. Anderen zijn wat ouder dan ik, maar zij hebben over de hele wereld al veel bereikt”, vertelt hij. “Het hoge niveau verklaart volgens mij ook waarom er zoveel auto’s aan de start staan: iedereen wil meedoen in een van de sterkste GT-kampioenschappen.”

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