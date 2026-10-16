Even geen Formule 1 voor Max Verstappen! De Nederlander heeft nog twee triple headers voor de boeg, maar voordat hij zich aan het drieluik in Noord- en Zuid-Amerika waagt, verruilt hij zijn Red Bull voor een GT3-auto. Namens zijn eigen Verstappen Racing-team neemt hij deel aan de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe in Portimão. Wil je niets missen van de actie in Portugal? Hier kijk je live naar de GT3-kwalificatie van Max Verstappen!

Op vrijdag 16 oktober staat de kwalificatie op het programma. Net als in de Formule 1 strijden de deelnemende teams om de beste startposities voor de race. Hoe sneller de rondetijd, hoe beter de startpositie. De kwalificatie bestaat uit drie sessies: Q1, Q2 en Q3. Anders dan in de Formule 1 vallen er geen coureurs af; iedere coureur neemt één sessie voor zijn rekening. Verstappen komt dus tijdens één sessie in actie, net als zijn teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat.

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De gemiddelde tijd van de snelste ronde van iedere coureur bepaalt de uiteindelijke kwalificatietijd van het team. Verstappen strijdt dus niet alleen voor poleposition: ook de tijden van zijn teamgenoten tellen even zwaar mee. Tijdens elke sessie wordt het deelnemersveld opgesplitst in twee groepen om drukte op de baan te voorkomen. In groep A rijden de Silver- en Bronze-auto’s, in groep B de Pro- en Gold-auto’s. Verstappen komt uit in de Pro-klasse en rijdt dus in groep B.

Kijk hier live naar de GT3-kwalificatie van Max Verstappen



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