De GP van Azerbeidzjan is alweer een tijdje geleden, daags na zo’n race op een stratencircuit gaat het leven weer gewoon door. Hoewel? Hoe zou het toch zijn met die ene man op de hoek: ‘Ali’, de soldaat?
Achter de schermen bij GP Azerbeidzjan: Hoe zou het zijn met Ali, de soldaat?
Redactie
Gerard Bos
15 oktober 2026
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