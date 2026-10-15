In Formule 1 Paddockpraat blikt analist en coureur Jeroen Bleekemolen samen met host Bas Holtkamp en verslaggever Gerard Bos terug op de GP van Singapore en de tweede overwinning van Max Verstappen dit seizoen. Ook kijken ze vooruit naar de komende F1-races en schatten ze de kansen in voor een volgende zege van de viervoudig wereldkampioen. van Red Bull.

“Er zit nog heel veel in het vat”, concludeert Gerard Bos. “We hebben nu de smaak te pakken, gaan met die banaan. Hij wint er zeker nog drie!”

Jeroen Bleekemolen ziet het ook positief in voor Verstappen. “Hij kan er nog heel veel winnen, want het zijn ook circuits die hij mooi vindt. Austin is de volgende en is echt een circuit voor hem.”

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