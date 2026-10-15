Max Verstappen heeft het GT3-weekend in Portimão afgetrapt met een eerste testsessie. De Nederlander neemt zaterdag deel aan de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe. Verstappen Racing klokte met de Mercedes-AMG GT3, waarmee het team eerder dit jaar ook deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring, de tweede tijd. Alleen GetSpeed, eveneens actief met een Mercedes, was sneller in Portugal.

Onder een stralende zon deelden Verstappen en zijn teamgenoten Ben Barnicoat en Chris Lulham het stuur van de Mercedes-AMG GT3 in de kenmerkende kleuren van Verstappen Racing. Lulham noteerde van de drie coureurs de snelste rondetijd. Minstens zo belangrijk was dat het team de twee uur durende sessie probleemloos kon afwerken en 43 ronden reed op het 4,692 kilometer lange circuit in de Algarve.

Goede voorbereiding

Verstappen gebruikte de test ook om vertrouwd te raken met de auto en de samenwerking binnen het team verder te verfijnen. Zijn snelste ronde was slechts een halve seconde langzamer dan die van zijn Britse teamgenoot. Tegelijkertijd verzamelde de Nederlander waardevolle data. Ook konden de coureurs oefenen met de rijderswissels, een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de race.

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Tijdens de drie uur durende wedstrijd op zaterdag neemt iedere coureur één uur achter het stuur plaats. De race begint om 18.00 uur Nederlandse tijd. Op vrijdag staan nog twee vrije trainingen en de kwalificatie op het programma.

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