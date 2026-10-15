Max Verstappen heeft een speciale helm onthuld voor de aankomende GP van de Verenigde Staten. De Formule 1 strijkt in het weekend van 24 en 25 oktober neer in Austin, Texas. Red Bull deelde donderdag al beelden van speciale racepakken voor de Grand Prix. Verstappen onthulde op zijn beurt een nieuwe, bijpassende helm. Dankzij het motorpartnerschap met Ford heeft de Oostenrijkse renstal sinds dit jaar nauwe banden met de Verenigde Staten.

Het nieuwe pak van Red Bull verruilt het vertrouwde donkerblauw voor een witte basis, net als de racepakken van zusterteam Racing Bulls. Ook de helm van Verstappen is overwegend wit. Het bekende logo van de Nederlander – de Hollandse leeuw – draagt voor de gelegenheid een cowboyhoed. “Op naar Texas”, schreef Verstappen op sociale media. “Ik kom naar Austin met deze bijzondere helm.”

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Verstappen jaagt in Austin op zijn derde Grand Prix-zege op rij. Na overwinningen in Maleisië en Singapore is hij opgeklommen naar de vierde plaats in het kampioenschap. Tijdens het afgelopen sprintweekend op Marina Bay waarschuwde hij echter al voor de bijzondere omstandigheden op het Circuit of the Americas. Op basis van beelden van het WEC concludeerde hij dat het asfalt ‘extreem hobbelig’ is. Dat weerhoudt hem er niet van om opnieuw voor de overwinning te gaan. De oud-wereldkampioen zegevierde in Austin al vier keer; in 2021, 2022, 2023 én 2024 ging hij er met de overwinning vandoor.

Howdy. Special helmet for Austin, TX 🇺🇸



Pre-order your scale model at https://t.co/YOb1xmkpur pic.twitter.com/H1bCtC9QGg — Max Verstappen (@VerstappenCOM) October 15, 2026

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