Max Verstappen en teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat hebben de eerste vrije training van de GT World Challenge in Portugal afgesloten met een twintigste tijd. De #3 Mercedes-AMG eindigde vier tienden achter de snelste tijd in handen van de #84 Audi van onder meer oude bekende voor Verstappen, Christopher Haase. De sessie verliep over het algemeen vlekkeloos, behalve een klein contactmomentje tussen Verstappen en de #25 Audi.

De eerste testsessie, van 90 minuten, voor Max Verstappen stond vooral in het teken van kilometers maken op Portimão. De sessie ging niet helemaal zonder slag of stoot, en al gauw tikte de Nederlander door een inschattingsfoutje en de drukte op de baan de #25 Audi in de rondte. Zowel de Audi als Verstappen kon echter door. De Nederlandse coureur zette een negentiende tijd neer met zijn eerste ronde.

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Met nog 42 minuten op de klok kwam Verstappen voor het eerst de pitstraat in. Teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat mochten vervolgens de Mercedes-AMG overnemen. In de laatste tien minuten kroop Verstappen zelf nog even achter het stuur. Uiteindelijk eindigde de #3 Mercedes-AMG GT3 op de twintigste plek, slechts vier tienden achter de snelste tijd van de sessie: een 1:42.643 van de #84 Audi van onder meer Christopher Haase. Eerder kwam Verstappen de Duitser al tegen op de Nürburgring.

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