Max Verstappen is aan zijn eerste avontuur in de GT World Challenge begonnen. De Nederlander heeft inmiddels zijn eerste kilometers op Portimão gereden, en maakte meteen indruk op onder meer zijn teamgenoot Ben Barnicoat. “Toen hij gisteren voor het eerst sinds de Nürburgring instapte, dacht ik meteen: ‘Wauw’,” vertelt de Brit.

Ben Barnicoat neemt dit weekend afwisselend met Max Verstappen en Chris Lulham in de #3 Mercedes-AMG plaats. De Britse autocoureur zat tijdens VT1 al even achter het stuur van de bolide, en stond na zijn beurt even de pers te woord over zijn samenwerking met de viervoudig wereldkampioen. Eerder kwam Barnicoat een jongere Verstappen ook al tegen op de kartbaan, maar dit GT-weekend is hij voor het eerst de teamgenoot van de Nederlander.

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“Het voelt alsof ik een gewone GT-teamgenoot heb”, omschrijft Barnicoat zijn samenwerking met Verstappen. “Hij is heel nuchter, maar ook ontzettend getalenteerd. Hij had sinds de 24 uur van de Nürburgring niet meer in de auto gezeten. Maar toen hij gisteren voor het eerst instapte, dacht je meteen: ‘Wauw’, hij reed meteen snelle rondetijden.”

‘Ik moet alles geven om mijn teamgenoten bij te houden’

Barnicoat heeft echter niet alleen maar lof voor Verstappen. “Hetzelfde geldt voor Chris (Lulham, red.). Hij is gewend aan de auto en is ook erg snel. Ik moet alles geven om ze bij te houden”, grapt de coureur, die ook meteen onthulde welke feedback Verstappen op de #3 Mercedes-AMG had. ”Hij was best tevreden, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. We hebben een snelle auto, hoewel die niet de makkelijkste is om mee te rijden.”

Verstappen zat tijdens de eerste vrije training opvallend lang in de auto, na 42 minuten gaf hij pas de bolide door aan Lulham. Ook in de laatste tien minuten van de sessie nam hij weer plaats achter het stuur van de GT3-auto. “Het idee achter de langere run was om informatie te verzamelen, vooral naarmate het donkerder wordt en afkoelt”, vertelt Barnicoat. “Die omstandigheden lijken het meest op wat we hier zullen tegenkomen.” De drie uur durende race gaat op zaterdag om 18:00 uur Nederlandse tijd van start.

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