Max Verstappen heeft samen met teamgenoten Ben Barnicoat en Chris Lulham ook de tweede vrije training van het GT-weekend in Portugal volbracht. De tweede testsessie op de vrijdag in Portimão stond vooral in het teken van meters maken voor de drie uur durende race op de zaterdag. Op de valreep reed Lulham nog de vierde tijd van de sessie: nog geen drie tienden scheidden de #3 Mercedes-AMG van leider de #17 Mercedes.

Max Verstappen beet wederom het spits af tijdens de tweede vrije training. De Nederlander zette met een 1:43,482 meteen de zesde tijd neer. Na een kwartier werd echter met de gele vlag gewaaid, nadat de #63 Lamborghini naast de baan tot stilstand kwam. Nadat de gele vlag weer werd opgeheven, kon Verstappen door met kostbare data verzamelen voor de race een etmaal later.

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De Nederlander gaf eerder dan tijdens VT1 het stuur alweer door aan teamgenoot Ben Barnicoat, die zo doorging met het verzamelen van data en het beter leren kennen van de Mercedes-AMG. Halverwege de sessie begonnen de meeste van de zestig coureurs op de baan ook aan de langere runs, als voorbereiding op de race van zaterdag. Met nog dertig minuten op de klok gingen de meeste teams weer snellere rondetijden rijden.

Vierde tijd

Ook Chris Lulham begon aan een snelle ronde op verse banden. De Brit klom in de laatste vijf minuten op naar de vierde plek met een rondetijd van 1:42,229. De snelste van de tweede vrije training was ook een Mercedes-bolide; de #17 in handen van Ralf Aron, Maximilian Götz en Fabian Schiller was een ruime twee tienden sneller dan Team Verstappen.

Het volgende wat op Team Verstappen wacht op Portimão is de kwalificatie, die start om 18:55 uur Nederlandse tijd.

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