De kans van Max Verstappen om de GT World Challenge Europe Endurance-race te winnen op Portimão lijkt aan hem voorbij te zijn gegaan. Chris Lulham kreeg namelijk een drive through penalty voor een incident, waardoor Verstappen met een grote achterstand aan de laatste stint moest beginnen.

Ben Barnicoat nam tijdens de GT World Challenge Europe Endurance-race in Portimão de eerste stint op zich. Na een tegenvallende kwalificatie eindigde het team van Max Verstappen op P15, maar door wat meevallers kon de #3-Mercedes vanaf P13 de race starten. Na een sterke stint wisselde Barnicoat vanaf P8 met Chris Lulham voor de tweede stint.

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De stint verliep in eerste instantie sterk voor Lulham. De Brit was scherp tijdens full course yellow-situaties en wist op te klimmen naar P6. Lulham tikte alleen aan het einde van zijn stint iemand van achteren aan, waardoor deze auto spinde. Het team van Verstappen kreeg hier uiteindelijk een drive through penalty voor. Hierdoor reed de #3-Mercedes nog voor de stint van Verstappen op P16 weer de baan op na het inlossen van de straf.

Maakt Max Verstappen nog kans op de overwinning in Portimão?

Met nog ongeveer 45 minuten te gaan was het de tijd aan Verstappen om in te stappen voor zijn debuut in de GT World Challenge Europe Endurance-race, maar door de straf van het team kwam de Nederlander op P24 de baan op. Een overwinning lijkt hierdoor niet meer mogelijk. De wedstrijd eindigt om 21.00 uur Nederlandse tijd.

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