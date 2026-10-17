De deelname van Max Verstappen aan de GT World Challenge Europe Endurance in Portimão trekt veel bekijks. Aston Martin-coureur Nicki Thiim reageerde met een kleine sneer richting de Formule 1 op de debuutrace van Verstappen in het endurancekampioenschap.

Max Verstappen heeft dit weekend zijn debuut gemaakt in de GT World Challenge. Samen met Ben Barnicoat en Chris Lulham deelt Verstappen de Mercedes-AMG GT3. De laatste keer dat de Nederlander in deze auto stapte was tijdens de 24 uur van de Nürburgring.

De deelname van Verstappen aan diverse langeafstandsraces zorgt iedere keer weer voor veel bekijks en gespreksstof in de paddock. Aston Martin-coureur Nicki Thiim sprak tegenover GTWorld over de deelname van de Nederlander aan de GT World Challenge. Thiim gaf aan dat zijn aanpak voor dit weekend niet anders is dan normaal. “Natuurlijk is het enorm leuk dat hij erbij is. Ik houd echt van zijn racehart. Het feit dat hij gewoon wil racen, ongeacht wat het kost en in wat voor auto hij ook maar kan stappen.”

Thiim steekt de draak met elektrische auto’s in de Formule 1

De Aston Martin-coureur kon het niet laten om een kleine sneer uit te delen naar de Formule 1, de klasse waarin Verstappen normaal gesproken actief is. “Hij wil nu waarschijnlijk eens in een echte raceauto rijden, in plaats van die elektrische dingen waar hij de laatste tijd mee rondreed. Het is fantastisch om hem erbij te hebben tijdens deze finale. Dat is uiteraard mooi voor ons allemaal. Ik verwacht dan ook dat er een heleboel van jullie met ontzettend veel interesse zullen toekijken”, aldus Thiim.

De concurrent van Verstappen is blij dat de seizoensfinale in Portugal wordt verreden. “Wat een geweldig circuit om het seizoen mee af te sluiten, en uiteraard hebben we in het kampioenschap nog steeds P2 om voor te vechten. Dit circuit is echt bizar gaaf. Het is absoluut een van de mooiste circuits op de kalender.”

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De race op zaterdagavond zal volgens hem een groot spektakel worden. “Ik beloof je: het wordt ook een complete chaos. Het is een heel kort circuit met enorm veel auto’s, dus ik verwacht een hoop actie tijdens die drie uur. Alle hoogteverschillen maken het natuurlijk ontzettend vet, zelfs met deze auto’s. Het is echt ontzettend leuk om hier te rijden.”

Verstappen zal met zijn teamgenoten vanaf P15 de weg naar voren moeten zien te vinden. Tijdens de kwalificatie had het team van de Red Bull Racing-coureur te maken met problemen met de afstelling. De Mercedes met het startnummer #3 lag erg laag bij de grond, waarbij een hoop vonken onder de auto vandaan sprongen. Voor de race, die om 18.00 uur Nederlandse tijd van start gaat, weet team Verstappen wel hoe dit probleem opgelost moet worden. De hoop op een overwinning is dus zeker nog niet opgegeven bij het team van de viervoudig F1-wereldkampioen.

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