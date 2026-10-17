Ben Barnicoat, de teamgenoot van Max Verstappen tijdens de GT World Challenge Europe Endurance in Portimão, reageerde na afloop van de kwalificatie op het teleurstellende resultaat. Het team van Verstappen kwam namelijk door problemen met de afstelling niet verder dan P15.

Na een aantal sterke vrije trainingen viel een vijftiende plaats in de kwalificatie toch wat tegen voor het team van Max Verstappen. Tijdens de kwalificatie op vrijdagavond was, vooral in het donker, duidelijk te zien dat de Mercedes-AMG GT3 erg laag bij de grond lag door de grote hoeveelheid vonken die onder de auto vandaan sprongen.

Na afloop van de kwalificatie sprak Ben Barnicoat, de teamgenoot van Verstappen, met GTWorld over de sessie. “Ja, dat kostte absoluut snelheid”, vertelde Barnicoat over het stuiteren van de Mercedes. “Het was een lastige sessie. Het voelde alsof we wat snelheid tekortkwamen. We stonden weliswaar redelijk hoog in de tijdenlijsten, maar niemand van ons was echt tevreden. We hebben toen een paar dingen geprobeerd, maar dat pakte helaas niet helemaal goed uit.”

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Barnicoat gaf toe dat het team een verkeerde afslag heeft genomen met de afstelling. Toch is de race van zaterdagavond volgens hem niet kansloos. “Er kwamen een hoop vonken van de auto af, zoals iedereen op tv wel kon zien. De auto stuiterde enorm op de rechte stukken, dus we hebben de afstelling gewoon niet helemaal op orde gekregen. Maar het had erger gekund dan P15. Het is een race van drie uur.”

“We gaan er alles aan doen”, ging de teamgenoot van de Formule 1-coureur verder. “Je weet dat het in dit soort langeafstandsraces pas voorbij is als de finishvlag valt. We hebben een geweldige rijdersbezetting en een topteam, dus ik geloof er nog steeds in dat we ervoor kunnen gaan.”

Teamgenoot Verstappen blijft strijdlustig voor GT-race

De coureur wees vervolgens naar het sterke verloop van het seizoen tot nu toe. “Het team rijdt al de hele tijd vooraan mee. We komen natuurlijk net van een podium op de Nürburgring. We weten dat we het in ons hebben. Eerlijk is eerlijk: voor mij is het nog wel even wennen aan de Mercedes. Er zijn behoorlijk wat verschillen met de Lexus die ik gewend ben. Maar Max (Verstappen, red.) is ijzersterk, Chris (Lulham, red.) is ijzersterk, dus ik weet zeker dat het wel goed komt.”

Het team van Verstappen weet ook hoe de problemen van de kwalificatie voor de race verholpen moeten worden. “We hebben de afstelling zojuist simpelweg net niet helemaal goed op orde gekregen, maar we weten precies waar het aan lag en hoe we het moeten verbeteren. Wij zijn winnaars en hebben zelfs een viervoudig wereldkampioen in de gelederen. We gaan gewoon weer keihard aan het werk en zorgen dat we naar voren rijden”, aldus Barnicoat.

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