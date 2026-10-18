Max Verstappen blikt toch nog terug op een ‘positief weekend’ bij de laatste ronde van de GT World Challenge in Portugal. Tijdens de start van zijn stint van de drie uur durende race op Portimão keek de Nederlander nog tegen een behoorlijke inhaalrace aan. Door een drive-through penalty van teamgenoot Chris Lulham was de #3 Mercedes-AMG namelijk teruggezakt naar de 24ste plaats. Het leverde voor Verstappen een vermakelijke inhaalslag op: “Om uiteindelijk als negende te finishen, vind ik alsnog een sterke prestatie”.

De eerste race in de GT World Challenge zit erop voor Max Verstappen. De Nederlandse Formule 1-kampioen nam samen met teamgenoten Chris Lulham en Ben Barnicoat deel aan de laatste ronde van kampioenschap, maar meer dan net een plek in de top-tien zat er niet in. Het hele raceweekend op Portimão werd geplaagd door foutjes, zo vertelt Verstappen na de drie uur durende race.

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“Al met al hebben we een redelijk weekend achter de rug”, vat Verstappen samen voor Verstappen.com. “Helaas maakten we tijdens de kwalificatie een fout in de afstelling van de auto, waardoor deze net iets te veel vonkte, wat ten koste ging van de prestaties. Daardoor kwalificeerden we ons niet op de plek waar we hadden moeten staan. Voor de race hebben we de afstelling aangepast en waren we een stuk competitiever.”

‘Ietwat opportunistische actie’

Hoewel Team Verstappen als vijftiende was gekwalificeerd, mocht Barnicoat vanaf de dertiende plek de race aanvangen. “Ben reed een geweldige eerste stint. Hij bleef uit de chaos bij de start en wist ons naar de voorhoede te brengen”, zag ook Verstappen. “Ook Chris begon erg sterk aan zijn stint en wist een goede uitgangspositie te krijgen. Maar door een ietwat opportunistische actie ten opzichte van een voorligger kregen we terecht een drive-through penalty.” Lulham tikte na de herstart van de race concurrent Luca Stolz in de rondte. In een gevecht om de vijfde plaats raakte de Brit de #48 Mercedes-AMG.

Toch een positief weekend

Zo was uiteindelijk de kans op een podiumplaats al verdampt, voordat Verstappen aan zijn stint begon. “Hierdoor moest ik tijdens mijn stint vanaf de 24e positie terugkomen”, vertelt Verstappen verder. Uiteindelijk was de viervoudig wereldkampioen toch tevreden over het nog behaalde resultaat. Verstappen wist in 45 minuten van P24 naar de negende plek te komen, ondanks een late safety car-periode.

“Ik heb me echter goed vermaakt en de snelheid van onze auto was uitstekend”, aldus Verstappen. “Het was erg hectisch en chaotisch om me een weg naar voren te banen, maar uiteindelijk als negende finishen – na die drive-through penalty – vind ik een erg sterke prestatie. Al met al, hoewel het niet het resultaat was waarop we hoopten, hebben we veel geleerd en was het een positief weekend.”

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