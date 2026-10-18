Chris Lulham, de GT-teamgenoot van Max Verstappen, is na de GT World Challenge op Portimão slachtoffer geworden van online haatberichten. De Brit tikte tijdens zijn stint van de drie uur durende race in Portugal een concurrent in de rondte. Lulham werd vervolgens bestraft met een drive-through penalty. Na de race kreeg de coureur veel vervelende berichten over het incident, maar inmiddels wordt de Brit ook in bescherming genomen: “Persoonlijke haat en beledigingen zijn nooit te rechtvaardigen.”

Team Verstappen leek tijdens de finale van het GT World Challenge-seizoen op Portimão heel even hard op weg naar een podiumplaats. Chris Lulham was in zijn tweede stint de #3 Mercedes-AMG naar een zesde plaats gereden. In een gevecht om een plekje in de top-vijf ging het echter mis: Lulham raakte de #48 Mercedes-AMG van Luca Stolz tijdens een inhaalpoging. De Brit kreeg een drive-through penalty voor het veroorzaken van de spin en Max Verstappen moest daardoor vanaf P24 beginnen aan zijn laatste stint.

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Na de race kreeg Lulham veel haatberichten over zich heen op de sociale mediakanalen. De roep om daarmee te stoppen, klinkt ondertussen ook vanuit meerdere kanten. Zo neemt het populaire account ‘endurance.media’ het op voor Lulham in een statement. Het bericht werd geliket door Verstappen.

“Na de drie uur durende seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão heeft Chris Lulham een aanzienlijke hoeveelheid haatberichten ontvangen op social media”, zo begint het statement. “Dit volgt op een incident op de baan waarbij contact ontstond en hij een drive-through penalty opgelegd kreeg. Fouten en onderling contact horen bij de autosport. Ze komen op elk niveau voor, ongeacht de ervaring, prestaties of reputatie van een coureur. Het analyseren van een incident of het in twijfel trekken van de acties van een coureur is volkomen begrijpelijk. Persoonlijke haat en beledigingen zijn echter nooit te rechtvaardigen.”

‘Wij spreken ons krachtig uit tegen haat’

“Het is ook belangrijk om stil te staan bij wat Chris Lulham heeft bereikt”, valt er verder te lezen in het statement. “Als een van de grootste namen in de esports-racerij heeft hij met succes de overstap gemaakt van virtueel racen naar de echte autosport. De afgelopen jaren heeft hij voortdurend laten zien hoe snel hij is. Zijn prestaties weerspiegelen jaren van toewijding, talent en ontwikkeling.”

“Wij spreken ons krachtig uit tegen haat en persoonlijke aanvallen gericht op welke coureur of betrokkene in de autosport dan ook, ongeacht wie ze zijn of voor welk team ze uitkomen. Elke coureur verdient respect, ook wanneer het misgaat”, sluit het statement af.

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