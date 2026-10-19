Christian Horner geeft toe dat zijn relatie met voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko volledig is bekoeld. In zijn laatste jaren bij Red Bull kwam de oud-teambaas steeds meer op gespannen voet te staan met de Oostenrijker. Mede door de machtsstrijd die in 2024 binnen het team ontstond, kwamen beiden lijnrecht tegenover elkaar te staan. Sinds zijn ontslag heeft Horner geen contact meer gehad met Marko, die zich eind vorig jaar zelf terugtrok uit de Formule 1.

Horner, die binnenkort zijn autobiografie uitbrengt en in aanloop naar de publicatie uitgebreid de media te woord staat, werd door het Duitse BILD gevraagd naar zijn huidige relatie met Helmut Marko. “Die hebben we niet”, antwoordde hij droogjes. “Op mijn laatste dag bij Red Bull zaten we samen in mijn kantoor en schudden we elkaar de hand. Sindsdien heb ik niets meer van hem vernomen. Maar dat is oké.” Toch kreeg de 83-jarige Oostenrijker nog een veeg uit de pan.

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“Het deed me pijn dat hij (Marko, red.) zo hard zijn best deed om me eruit te gooien”, gaf Horner toe. “Vooral omdat mijn ex-partner en de moeder van mijn dochter kort daarvoor was overleden. Hij heeft niet eens zijn medeleven betuigd. Dat was niet erg netjes.” In 2024 ontstonden er, na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, twee kampen binnen de organisatie. Het Oostenrijkse hoofdkantoor kwam lijnrecht tegenover het raceteam van Horner in Engeland te staan, dat de steun genoot van de Thaise grootaandeelhouders. In de media werden Horner en Marko de gezichten van beide kampen.

‘Dat vond ik irritant’

“Helmut had geen positie meer”, aldus Horner. “Voorheen was hij een belangrijke vertrouwenspersoon van Dietrich en overtuigde hij hem van onze koers. Dat was niet langer nodig, dus concentreerde hij zich meer op andere zaken. Bijvoorbeeld de jonge coureurs. Ik vond dat hij altijd veel te hard voor ze was, en het was irritant dat hij constant interne informatie zoals racestrategieën en nieuws rond de coureurs naar de media lekte. Maar er waren zeker ook dingen aan mij die hem tot waanzin dreven”, voegde Horner eraan toe.

“Helmut en ik hebben twintig jaar zij aan zij gewerkt”, besloot hij. “Ik ben hem veel verschuldigd, omdat hij destijds voor me opkwam tegenover Dietrich”, blikte Horner terug op zijn aanstelling als jongste F1-teambaas ooit. “Maar na verloop van tijd werd onze relatie moeilijker. De breuk kwam met het overlijden van Dietrich.”

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