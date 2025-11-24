Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De bizarre plotwending in de titelstrijd, de kansen van Max Verstappen, het eeuwige dilemma van McLaren en wie durft er nog te wedden?

Ongelooflijk en bizar! Andere woorden kan ik er niet voor verzinnen, met dit scenario had niemand meer rekening gehouden. Door de dubbele kwalificatie van McLaren – van Lando Norris en Oscar Piastri – is de titelstrijd sinds de GP van Las Vegas ineens weer open. Sterker, ik denk dat Max het zomaar gaat flikken, dat hij voor de vijfde keer wereldkampioen wordt. Ik durf er in ieder geval weer in te geloven. Ik heb altijd gezegd: het gat is te groot, er moet echt iets geks gebeuren. Nou, dat gekke is nu gebeurd.

Laten we even bij het begin beginnen, de start van de GP van Las Vegas dus. Lando Norris stuurde zijn auto naar binnen om Max te stoppen. Dat deed hij gewoon lekker agressief. Max zat er al een beetje tussen, dus die had feitelijk het momentum. Norris anticipeerde echter goed en sneed hem een beetje af. Dat hoort bij racen en omgekeerd zou Max hetzelfde gedaan hebben. Met dien verstande dat hij wel op tijd geremd zou hebben voor bocht 1. Norris deed dat niet en dat is gewoon stom, een klassieke rijdersfout. Je kunt het een kleine fout noemen, want hij remde niet zoveel te laat, maar het is wel een foutje dat heel bepalend was voor het vervolg van de race. Want in één klap lag hij derde. Als hij zijn koppositie niet verspeeld zou hebben, had Norris de race zomaar gewonnen. Natuurlijk, achteraf zou het uiteraard niets uitgemaakt hebben vanwege de diskwalificatie na afloop, maar toch.

‘Wagenhoogte is alles in F1’

Laten we ook maar even bij stil staan bij de dubbele diskwalificatie. De aanleiding zat ‘m in de dikte van de skid blocks. Het lijkt erop dat de McLarens eerder met skid blocks reden van een bepaald materiaal dat uitzet bij hitte. Hierdoor hadden ze meer support van de skids en konden ze wat lager rijden. En wagenhoogte is nu eenmaal alles in de Formule 1, daar haal je zoveel downforce uit. Die skid blocks moesten met ingang van Las Vegas echter vervangen worden. Dat betekende voor McLaren dus dat ze meer van de plank gingen vergen, maar hoeveel meer? Zoiets is moeilijk vast te stellen.

Ze hebben het bij McLaren wel zelf doorgehad, want Norris werd in de slotfase van de race gevraagd om ‘te liften’, om het gas los te laten. Niemand snapte het aanvankelijk. Hij moest langzamer gaan rijden, want ze hadden een probleem, zo luidde het bericht. Maar bij McLaren konden ze natuurlijk ook niet over de boordradio gaan roepen dat hij de plank moest sparen. Wat er zeer waarschijnlijk gebeurd is, is dat ze bij McLaren de wagenhoogte te weinig hebben aangepast. Ze wilden niet te conservatief gaan, want dat zou teveel tijd kosten. En bij die afweging is gewoon echt een dure rekenfout gemaakt. Dus die wagen zal ook de resterende races iets verder omhoog moeten.

De diskwalificatie en het puntenverlies in de titelstrijd, dat doet natuurlijk een hoop tussen de oren. Bij alle betrokkenen, maar zeker bij Lando Norris. Persoonlijk vind ik het fantastisch. Want ze worden nu écht zenuwachtig bij McLaren, voorzover ze dat nog niet waren natuurlijk. Vanaf nu gaat het er écht om. Je moet drie perfecte races afleveren om wereldkampioen te worden. Dat geldt voor Max, maar ook voor Norris en Piastri.

‘Voor Max is er niets veranderd’

Kijk, voor Max is er in feite niets veranderd. Die staat er nog steeds hetzelfde in en denkt: ‘Alles wat ik pak, is een bonus’. Hij is de jager en hij gaat daar heel relaxed mee om. Dat zien ze bij McLaren ook en daar hebben ze nu natuurlijk alles te verliezen. De druk neemt toe, al moet Max nog altijd wel een gat van 24 punten zien te overbruggen, laten we dat niet vergeten.

Als McLaren nu slim is, maar dat zijn ze niet, zetten ze nu al hun geld op Norris. Dan zeg je tegen Piastri: ‘Jammer vriend, maar dit wordt niet jouw jaar. We hebben één man die nu nog 24 punten voor ligt, dat is Lando en daar gaan we vol voor’. Dat is wat ze moeten doen als ze tenminste nog kampioen willen worden, maar dat zullen ze niet doen. Dat is typisch McLaren. Lang leve de Papaja-regels, tot het bittere einde.

Max staat klaar om alles af te pakken, dus daar zouden ze op moeten anticiperen. Bijvoorbeeld ook door Piastri strategisch in te zetten in de resterende races. Maar ook Piastri staat 24 punten achter op Norris en zal het liefst nog voor zijn kans willen gaan. En zijn manager Mark Webber hebben we op de achtergrond ook al meer dan eens horen verkondigen dat hij het niet altijd met de gang van zaken bij McLaren eens is.

Hoe dan ook, het wordt een sensationeel einde van dit seizoen. En wat ik zei, ik zet mijn geld nu alsnog op Max. Wie durft er met me te wedden?

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.