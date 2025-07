Hebben jullie ook gillend en stuiterend voor de televisie gezeten afgelopen Grand Prix? Nico Hülkenberg op het podium. Veel gekker moet het toch niet worden! Na 239 races. Op ervaring, pure ervaring. Smullen was het. Hoe een klein pestbuitje het high-tech miljoenencircus op zijn kop kan zetten! De wraak van moeder natuur. Regen.

Bernie Ecclestone opperde ooit dat ieder circuit zou moeten beschikken over een sprinklerinstallatie om desnoods regenraces te creëren. Ik snap het wel. Ineens gebeurde er van alles op Silverstone. Natte stukken, droge stukken, de gok om slicks te monteren, sectortijden in de gaten houden. Heerlijk, die hectiek. Natuurlijk krompen de kansen van Max met iedere regenspetter. Maar ja, als die Red Bull alleen maar hard gaat met een achtervleugel ter grootte van een pingpong-batje… Maar zagen jullie ook dat beeld van de Red Bull in die watermassa? Pure poëzie.

Kom op zeg! Racen!

En natuurlijk zat ik, als oude purist die Vittorio Brambilla nog door de meest krankzinnige hoosbuien heeft zien razen, te foeteren op die safetycar. Kom op zeg! Racen! Maar de botsing tussen Hadjar en Antonelli liet nog eens zien hoe bizar gevaarlijk die dichte spray is. En toch, en toch… misschien ook een gebrek aan ervaring? En daarna Piastri die zowaar boos werd! Het was ook ongelukkig die remactie op de Hangar Straight en onterecht bestraft. De stoom kwam uit zijn oren! Zo hebben we hem nog niet meegemaakt.

Mooi, hoe de spanning in de tweestrijd om de titel langzaam oploopt. Zo hoort het toch? En tenslotte hoe de Hulk zich de zevenvoudig wereldkampioen Hamilton van het lijf hield en onverstoorbaar naar het podium reed. Leuk hoor die thuiszege voor Norris, maar Nico was de Driver of the Day met een ongekend percentage. En de beloning? Een beker van Lego. Echt, veel gekker moet het niet worden…

