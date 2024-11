In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Ditmaal over waarom de grote kampioenen geen lieverdjes zijn.

Wat een tripleheader hebben we weer beleefd! Met alles erop en eraan. Jakkeren, duels, duw- en trekwerk, ‘this guy is dangerous’, penalties, ophef in de media, allen tegen één, rode vlaggen, complottheorieën, regels, met als kers op de taart een geweldige, historische triomf. En een vierde titel voor Max. In Brazilië, in de regen, dus de vergelijking met Ayrton Senna is snel gemaakt. En terecht, hoe Max door de regen scheert is weergaloos. Maar het gaat veel verder dan dat.

Net als Senna heeft Max de mentaliteit van een absolute winnaar. Daar zit ook een keerzijde aan. Net als Senna kan Max eigenlijk niet verliezen. Dus zolang het in zijn macht ligt zal hij er alles aan doen om dat te voorkomen. Een keer een race niet winnen, dat kan nog, maar de titel… Dan komt de vechtjas boven, de wat minder beleefde, de ongepolijste. In Engeland noemen ze dat onsportief. Het is ook op het randje en soms erover.

Senna deed wel eens onverstandige dingen

Ja, Senna deed wel eens onverstandige dingen. Dat deed Max in Mexico ook. Ik praat het niet goed – laat de stewards hun werk maar doen – maar het een hóórt gewoon bij het ander. Een kampioen gaat door roeien en ruiten. Een kampioen is niet bang om the bad guy te zijn. Senna had dat. Schumacher. Max. Norris zal het nooit krijgen. Hoeveel punten heeft hij dit seizoen niet laten liggen omdat hij te netjes was? Te braaf. Niet scherp genoeg. Je moet je plek opeisen, inhalen, winnen. Daarbij ga je misschien een keer te ver, tegen de regels, tegen het team in, desnoods tegen de hele wereld. Alleen zo word je wereldkampioen Formule 1.

Laat Max nog maar vaak the bad guy zijn, het levert de mooiste races en de leukste raceseizoenen op, met alles erop en eraan.

