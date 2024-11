Er is al veel gezegd en geschreven over de magistrale regenrace van Max Verstappen in Brazilië afgelopen weekend. Maar wat maakt hem nou zo speciaal in de regen in vergelijking met de rest van het veld? Dat onderzoeken we met coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Hij is gewoon beter dan de rest in de regen, en niet een klein beetje ook”, steekt Bleekemolen van wal. “Als je het laatste deel van de race van afgelopen weekend analyseert, dan zie je dat het hele veld binnen een paar tienden bij elkaar zit. Hij steekt daar gewoon een seconde bovenuit, niet normaal. Drie ronden voor het einde wilde hij ook echt de snelste ronde nog even veiligstellen, en toen ging hij nog een tiende of zes harder. Ongelooflijk.”

Heeft dit alles puur te maken met het talent van Verstappen, of moeten we de leerschool van vader Jos ook niet uitvlakken? “We moeten zeker credits geven aan Verstappen senior”, is verslaggever Gerard Bos van mening. “Hij liet hem als kind met opzet op slicks in de regen rijden en in regenraces achteraan starten.”

“Ja, honderd procent”, vult Bleekemolen aan. “In mijn column had ik het er al over dat je hem mooi kunt afzetten tegen Senna. Die kwam er als klein ventje achter dat hij niet goed was in de regen. Toen zijn ze elke keer als het regende gaan trainen om de grip te zoeken en het gevoel te krijgen. Dat eindeloos oefenen heeft Max natuurlijk ook gedaan met zijn vader. Maar ook zijn talent komt er natuurlijk absoluut bij kijken.”

Senna vs Verstappen

Dan de hamvraag: is Verstappen minstens net zo goed als Senna in de regen? “Kijk naar de openingsronde van Verstappen in São Paulo, die kun je best vergelijken met de openingsronde van Senna in Donnington 1993. Al blijft het vergelijken lastig omdat het andere tijden waren. Eén ding is zeker: beiden zijn in hun tijd een stap beter dan de rest”, stelt Bleekemolen.

Beluister de gehele podcast, waarin Jeroen Bleekemolen ook haarfijn uitlegt wat er allemaal komt kijken bij het racen in de regen, hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



