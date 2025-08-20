In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Ditmaal over het gevecht tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Hoe lang gaat dit nog goed?

Goed zo Lando! Eindelijk de juiste spirit. Goed voor de strijd om het kampioenschap. Het was natuurlijk wel ouderwets Lando-geblunder bij de start, waardoor hij noodgedwongen naar de één-stop-strategie overging. Maar het klassieke potje bandenpoker werd besloten met een duel tussen de twee kampioenskandidaten. En daar toonde Norris eindelijk weer een beetje winnaarsmentaliteit.

Bij Oscar Piastri twijfelt niemand daar nog aan. Terwijl zijn team nog bezig was met hoe ze Leclerc konden aanvallen, antwoordde Piastri dat hij alleen geïnteresseerd was in Norris. Kijk, dan weet je waar het om gaat. Maar toen de Aussie in de één-na-laatste ronde zijn Ricciardo-eske aanval inzette, knalde Norris keihard de deur voor zijn neus dicht. Dát willen we zien! Zo moet het. Geen genade.

Na afloop begon Norris zowaar nog op te scheppen ook: over dat hij nu eenmaal heel goed is op het einde van de stint. Goed zo! Weg met alle bescheidenheid en relativering, daar word je geen kampioen mee. Niet in de Formule 1.

Op de pitmuur knijpen ze hem. Andrea Stella toeterde voor de race nog maar eens dat Oscar en Lando nog iedere dag betere vrienden worden. Ja hoor. Hoe lang zit Stella al in de Formule 1? Daarom riepen ze op het laatst nog maar eens over de radio dat de heren coureurs moesten onthouden hoe er bij McLaren geracet wordt. Papaya-rules enzo. Vergeet het maar.

Max, Leclerc, de nutteloze Lewis en radio-Russell zijn inmiddels geen bedreiging meer. Dus stilaan krijgen de twee McLaren-coureurs een bloedhekel aan elkaar. Logisch. Het zal toch niet gebeuren dat die ander er met de titel vandoor gaat? Het is een kwestie van tijd voor ze een keer flink tegen elkaar aan rijden. De Tarzanbocht is er uitermate geschikt voor! We kijken ernaar uit. Fijne zomerbreak allemaal!

