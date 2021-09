De Oranje-zee maakte ook in Rusland indruk, schrijft onze maandagcolumnist Sergej Sirotkin. Hij keek de race met een groep vrienden en partners en iedereen was enthousiast. “Maar stel je voor dat echt racen mogelijk zal zijn met auto’s die elkaar kunnen volgen?“

Duidelijk is dat Max Verstappen de ongelooflijk grote druk heeft weerstaan. Dit was een speciaal moment, ik heb nog nooit zo’n publiek gezien dat achter één coureur stond. Ieder reageert daar op zijn eigen manier op. Het is niet te vergelijken met dit weekend maar ik probeerde me altijd zoveel mogelijk van alles af te sluiten. Het is niet zo dat ik de fans niet wilde ontmoeten maar je bent altijd bang dat het energie en stress kost. Soms ontkwam je er niet aan en dan moet ik ook zeggen, achteraf bleek het toch waard te zijn. Ze geven je een boost positieve energie. Gaandeweg leer je er denk ik ook mee omgaan, je bouwt een ritme en routine op en daarbinnen is er plek voor de fans.

Lees ook: Rondje buitenlandse media GP Nederland: ‘Verstappen koning van Nederland’

BSR Agency

De nieuwe baan in Zandvoort heeft me echt positief verrast. Het kan twee kanten op met banking, in sommige bochten helpt het met inhalen. Aan de buitenkant kun je de steilere hoek gebruik om meer snelheid te maken, er is daar meer grip. Dat heb je ook in de Tarzanbocht gezien. Ik heb genoten van de Hugenholtzbocht en het gepuzzel daar. Iedereen ging uiteindelijk vooral buitenom, coureurs waren daar echt aan het balanceren op een paar meter van de muur. Een paar kilometers te hard en je bent de sigaar, was prachtig om te zien.

Veel circuits in Europa zijn qua karakter hetzelfde, ze zijn vlak en hebben dezelfde type bochten. Zandvoort is echt een mooie uitzondering, één van de beste circuits over één rondje. Voor een goede race met deze auto’s is het wellicht te smal, er is niet echt een punt waar je hard kan inremmen. De race was daarom misschien wat aan de saaie kant, de kwalificatie misschien wel de beste van het jaar.

Lees ook: Horner na thuiszege Verstappen: ‘Hij was onberispelijk’

De Grand Prix van Nederland is wel meteen een klassieker maar het kan nog beter. Op televisie zag het er heel speciaal uit met de rook en het vuurwerk bij de finish. In mijn gezelschap was iedereen ook erg onder de indruk, ondanks misschien de niet zo boeiende race. Maar stel je voor dat auto’s straks beter kunnen volgen en daardoor nog meer het gevecht aan kunnen gaan. Dan heeft Zandvoort écht goud in handen.

BSR Agency