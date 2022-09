Twitter, Instagram en Facebook: op sociale media zijn pesterijen, verbaal geweld en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van coureurs, journalisten en televisiemakers geen uitzondering. Stéphane Kox, bekend met onlineterreur, walgt er als pitreporter van. Het is volgens haar hoog tijd ‘deze ellende’ uit te bannen.

De Formule 1 gemeenschap is onlangs, in samenwerking met alle twintig rijders een campagne gestart met de naam Drive it out. Nu hoor ik je denken; weer zo’n politiek correcte, op de media gerichte campagne. Maar, als je het mij vraagt is dat dit keer niet het geval. Men wil een boodschap overbrengen, want daar is het nu écht tijd voor.

Lees ook: Verstappen hekelt online haat aan adres strategist Schmitz

Competitie is onderdeel van de sport. Dat is het altijd geweest, en uiteraard blijven we hopen op een competitief Formule 1-veld voor de toekomst. Maar dat het steeds vaker veel verder gaat dan dat, is inmiddels een feit. Niet zozeer op de baan, maar vooral ook ernaast is waar het kwaad geschiedt. Coureurs, maar zeker ook fans, journalisten en presentatoren worden steeds vaker slachtoffer van verbaal en vooral online geweld. Inmiddels is ons bijvoorbeeld allemaal wel ter ore gekomen dat fans zich in Oostenrijk ogenschijnlijk misdragen hebben jegens mede-fans, maar ook ten aanzien van coureurs.

Ook de boegbeelden van de sport, de coureurs, maken er geen geheim meer van dat zij veel vaker dan gewenst te maken krijgen met narigheid. Neem nu bijvoorbeeld Nicolas Latifi. Hij werd met de dood bedreigd na het veroorzaken van dé safety car tijdens de laatste race van vorig seizoen in Abu Dhabi. Maar ook Lando Norris, de normaal zo vrolijke joviale Brit, was openhartig over bedreigingen aan het adres van hemzelf en zijn vriendin.

Als je het mij vraagt zijn dit verhalen om van te walgen. Ik ben dan ook groot voorstander van het uitbannen van deze ellende, niet ten minste omdat het ook mijzelf overkomt. Wij als televisiemakers, journalisten, reporters, et cetera krijgen veelvuldig te maken met dit soort geweld en pesterijen. Of je nu Formule 1-coureur bent of pitreporter, het raakt je. Het doet wat met je.

Lees ook: Nicholas Latifi doet boekje open over online haat na crash in Abu Dhabi

Het enige dat je namelijk wil is mensen thuis op de bank iets moois brengen, een gezellig en informatief middagje Formule 1. Ik weet niet wat het is, maar deze beruchte Twitteraars, Instagrammers en Facebookers denken dat ze online zomaar alles kunnen ventileren, zonder enige vorm van respect. Dat is zo, zo jammer. ‘Ach, dat hoort er bij’, krijg je dan vaak te horen. Maar is dat ook zo? Hoort dit bij de sport? Hoort dit überhaupt?!

Uiteraard wil ik afsluiten met een positieve noot. Hoe fijn en stimulerend is het voor de coureurs, fans en journalisten dat dit opgepakt wordt en dat alle neuzen dezelfde kant op staan! Iedereen wil iets moois neerzetten. Het publiek vermaken en verblijden. Als we ons daar nu eens op focussen en samen genieten van alles wat deze prachtige sport te bieden heeft, zou de wereld dan niet weer een klein stukje leuker zijn?