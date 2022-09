Red Bull-strategist Hannah Schmitz ontving na de Grand Prix van Nederland haatdragende berichten via sociale media. Max Verstappen vertelt in Italië tegen een groepje geselecteerde media waaronder Formule 1 Magazine dat de lat hoger moet worden gelegd voor een individu om maar wat de wereld in te slingeren.

Een kleine groep mensen suggereerde na de Grand Prix op Zandvoort dat het stilzetten van de bolide van Tsunoda niet helemaal zuivere koffie was. Volgens de complotdenkers deed de Japanner dit om Red Bull te helpen en zo een voordeel te halen. Eén dag later kwam AlphaTauri zelf met een statement om voor opheldering te zorgen, maar de haatdragende uitingen waren toen al gedaan. “Absolute onzin, onacceptabel en disrespectvol”, zo meldde AlphaTauri.

Verstappen kaart op de donderdag in Monza het probleem verder aan. “Iedereen kan tegenwoordig maar iets op internet gooien, zelfs als je geblokkeerd wordt, lukt het deze mensen vanaf een ander IP-adres nog om berichten de wereld in te slingeren.” De Nederlander vindt dat de lat dus hoger gelegd moet worden om iets zo maar op internet te plaatsen. “Er wordt zeker al iets tegen gedaan, maar ik vind dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken”, vervolgt Verstappen.

De wereldkampioen van 2021 vond de uitingen richting Hannah Schmitz ‘vreselijk’. “Maar gelukkig is Hannah een enorm sterke vrouw en weet ze goed wat ze doet. Ik vind dat we dit onderwerp niet teveel aandacht moeten geven, want dat verdienen deze mensen niet”, besluit Verstappen.