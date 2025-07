Nu duidelijk is geworden dat Max Verstappen volgend jaar gewoon bij Red Bull rijdt en dus niet overstapt naar Mercedes, staan alle lichten op groen voor George Russell om zijn contract te laten verlengen bij Mercedes. Maar de teamleiding balanceert tussen toekomstplannen met talent Kimi Antonelli, een mogelijke aanval op Verstappen in 2027 en het houden van een ervaren kracht. Hoeveel jaren durft Mercedes nog met Russell in zee te gaan?

“Dat wordt interessant, jongen,” stelt verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Wat doe je als je Toto Wolff bent? Je wil Russell houden, maar ook Andrea Kimi Antonelli niet verliezen. En je wil de deur naar Verstappen in 2027 ook niet sluiten. Dus geef je Russell dan een éénjarig contract, met een optie op nog een jaar? Dan ben je flexibel. Maar Russell wil natuurlijk meer zekerheid.”

Ook coureur en analist Jeroen Bleekemolen ziet dat er een spel op hoog niveau wordt gespeeld. “Hij gaat geen deal voor meerdere jaren krijgen. Misschien kun je dan onderhandelen over meer geld voor een korter contract. Een flinke zak geld kan dan de oplossing zijn. En misschien is het voor Russell ook wel slim om gewoon nog een jaar af te wachten en te zien hoe de verhoudingen tussen de teams zich ontwikkelen.”

De heren bespreken ook een hypothetisch scenario: wat als een team als Cadillac aanklopt met een miljoenencontract voor vijf jaar voor Russell?

Bos twijfelt geen seconde: “Dan zou ik toch voor een éénjarig contract bij Mercedes gaan, met een grote zak geld. Dan maar de gok nemen.” Bleekemolen begrijpt het dilemma: “Een meerjarenproject met Cadillac kan mooi zijn, vooral financieel. Maar Mercedes is nog steeds een topteam. En met de nieuwe reglementen in 2026 voor de deur zou ik toch blijven.”

