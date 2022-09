Een oranje rookbom zorgde vanmiddag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Zandvoort voor een kortstondige rode vlag-situatie. De dader is al gepakt, van het circuit verwijderd en aan de politie overgedragen. “Doe het niet!”, benadrukte polesitter Max Verstappen na de kwalificatie.

Rookbommen zijn dit seizoen al vaker een onderwerp van gesprek geweest, in Oostenrijk en België was er ook de gebruikelijke rookwolk boven het circuit tijdens de kwalificatie op zaterdag en voor de race op zondag.

Vandaag in Zandvoort tijdens Q2 werd de sessie kortstondig stilgelegd wegen flare op de baan op het rechte stuk na de Hans Ernst-chicane, Alex Albon was op dat moment als enige op de baan en moest zijn run afbreken. De FIA meldde kort daarna dat de dader er al is uitgepikt en gearresteerd. Het is voor zover bekend het enige smetje op het evenement qua fangedrag tot nu toe.

Foto: Motorsport Images

“Het is gewoon dom om te doen”, sprak Verstappen. “Het is leuk om af te steken tot op zekere hoogte. Maar op de baan gooien is echt dom, doe het alsjeblieft niet. Nu wordt je eruit gegooid en kun je niet meer verder kijken. Iedereen moet wachten, wij moeten wachten omdat het gevaarlijk is.”

De twee Ferrari-coureurs hadden er ook geen goed woord voor over: “Het is gevaarlijk”, reageert Leclerc. “Ik vind het heel goed dat er snel een reactie was, dit mag niet gebeuren. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen, want het kan een onnodig risico vormen.” Sainz oppert een rol voor de organisatie hierin: “Misschien moet er gecommuniceerd worden wanneer wel en wanneer niet, tijdens een inlap is het prima. Maar als we middenin een sessie zijn natuurlijk niet, we rijden met 300 kilometer per uur en dat leidt dit erg af.”

