Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz starten de Dutch Grand Prix zondag vanaf de tweede en derde plaats. De Monegask en Spanjaard kwamen in de beslissende fase van de kwalificatie respectievelijk 0.021 en 0.092 tekort op Max Verstappen die in Zandvoort zijn zeventiende pole pakte.

De Nederlander was in het eerste deel van de kwalificatie ruim sneller geweest dan de Ferrari’s, maar in Q2 – met nog vijftien kanshebbers op pole – wisten Leclerc en Sainz het gat te dichten. De Spanjaard was in het tweede deel zelfs een tiende sneller dan de Nederlander en die wetenschap sterkte Leclerc in de overtuiging dat Verstappen ook in Q3 te verslaan zou zijn. In de eerste sector van zijn laatste en tevens snelste rondje was de Monegask inderdaad sneller dan Verstappen, maar in sector twee moest hij wat toegeven. Met een sterke laatste sector kwam Leclerc uiteindelijk uit op 1:10.363. Dat was even de allerbeste tijd van de dag, maar Verstappen dook er niet veel later met 1:10.342 nipt onder.

Leclerc blikt vooruit

“Ja, het zat dicht bij elkaar. Max reed tegen het einde een geweldige ronde, maar onze auto werd gedurende de kwalificatie beter en beter”, aldus Leclerc vlak na afloop in gesprek met Giedo van der Garde. “In het begin was ik wat nerveus, want Max was veel sneller dan wij waren op de gebruikte banden. Maar in Q3 kwam de auto tot leven en dat leidde tot P2.”

Inhalen is lastig op Circuit Zandvoort, maar Leclerc verwacht dat er zondag tijdens de race wel wat te halen valt. “We zijn hier een stuk sterker dan vorige week op Spa-Francorchamps. Dat is goed om te zien. Ons racetempo ziet er goed uit, het gat met Red Bull is klein. We moeten een goede start hebben en dan zullen we wel zien.”

Sainz: ‘Zat op de limiet’

Ook Sainz was na afloop tevreden over zijn snelste rondje. “Het was een probleemloze ronde, zonder fouten. Dat ik op het einde Charles en Max niet heb weten te verslaan is jammer, maar ik zat op de limiet en ik denk dat we het uiteindelijk goed gedaan hebben.” De Spanjaard was zichtbaar vermoeid. “Het is zwaar, vooral met deze zwaardere auto’s. De baan vraagt veel van de banden en we hebben veel last van oververhitting. Ik denk dat het morgen dan ook een interessante dag gaat worden.”

