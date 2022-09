21 duizendsten van een seconde, dat had Max Verstappen ervoor nodig om Charles Leclerc van de poleposition voor de Grand Prix van Nederland af te houden. De Nederlander sloeg zo sterk terug na de tegenvallende vrijdag en ziet Leclerc en Carlos Sainz achter zich starten.

Op het zonovergoten Zandvoort, waar de baantemperatuur met tien graden was gestegen ten opzichte van de derde vrije training, waren de verschillen zeer klein waardoor het dringen geblazen was in Q1. Dat de baan steeds sneller werd zorgde alleen maar voor meer druk op de coureurs, waaronder toch verrassend allebei de McLaren-coureurs.

Lando Norris maakte op de valreep echter de sprong om door te gaan naar Q2, teamgenoot Daniel Ricciardo kreeg het opnieuw niet voor elkaar en eindigde als zeventiende. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel – die een moment kende in bocht 13 – en Nicholas Latifi strandden ook in Q1.

In Q2 zorgde een oranje fakkel – die niet toegestaan zijn – op de baan voor een opmerkelijke rode vlag, maar na een korte onderbreking werd de sessie hervat. Voor Alpine – waar de chaos toch al compleet is na het vertrek van Oscar Piastri naar McLaren – was het een kwalificatie om te vergeten: Esteban Ocon en Fernando Alonso kwamen op de twaalfde en dertiende plek terecht en zo stond er geen enkele Alpine in Q3. Pierre Gasly haalde het ook niet maar troefde wel Alpine af. Guanyu Zhou en Alexander Albon konden ook uitstappen na Q2.

Teams ontlopen elkaar nauwelijks

Op basis van de vorige kwalificatiesessies beloofde Q3 zeer spannend te worden. De verschillen tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull waren minimaal en er was niet één coureur die er echt bovenuit stak. Na de eerste run was opnieuw duidelijk dat er geen peil op te trekken was, met Charles Leclerc die nipt sneller was dan Verstappen terwijl Lewis Hamilton en Carlos Sainz ook binnen drie tienden van Leclerc stonden.

Met nog tijd genoeg voor één run was het spannend of er wel een nieuwe poging kwam, aangezien er opnieuw een oranje fakkel op de baan lag. Omdat deze bij het uitkomen van de pitstraat lag, werd de sessie niet onderbroken waardoor de fans getrakteerd werden op die laatste spannende strijd om poleposition.

Leclerc stond op de voorlopige pole, maar met een minimale marge van 21 duizendsten van een seconde zorgde Verstappen voor een groots feest op de tribunes door de poleposition voor zijn thuisrace te veroveren. Leclerc moest zo genoegen nemen met de tweede startplek, met teamgenoot Sainz achter zich. Sergio Pérez start achter Hamilton nadat hij in zijn laatste run spinde. George Russell, Norris, Mick Schumacher en Yuki Tsunoda volgden. Lance Stroll, die bezig was aan een goede kwalificatie en Q3 bereikte, kon in Q3 niet in actie komen door een technisch probleem en start dus als tiende.

De Grand Prix van Nederland begint zondag om 15:00 uur.