Meerdere coureurs hebben geklaagd over de staat van het asfalt van het nieuwe Miami International Autodrome. Sergio Pérez noemt de staat van het asfalt ‘een grap’, Fernando Alonso vindt dat het niet aan de Formule 1-standaard voldoet en dat het beter moet voor volgend jaar terwijl Charles Leclerc het niet uitsluit dat het direct bij de start van de race al tot problemen zal leiden.

Meerdere coureurs merkten na de vrijdagtrainingen al op dat het circuit weinig uitnodigt tot inhalen. Dat heeft te maken met het gebrek aan grip naast de ideale lijn. Lando Norris stelde dat het ‘game-over’ is zodra je naast die lijn komt en de race in de W-Series op zaterdag liet al zien dat inhalen niet gemakkelijk wordt. Bovendien moest de organisatie al twee keer reparatiewerkzaamheden verrichten in bocht 17, waar het asfalt scheurde.

De staat van het asfalt op het nieuwe stratencircuit in Miami leidt dan ook tot stevige kritiek van meerdere coureurs. Sergio Pérez noemt het asfalt ‘een grap’. “Het racen wordt lastig en coureurs zullen fouten maken omdat wij in deze situatie terecht zijn gekomen.” Fernando Alonso geeft aan dat de coureurs bij de FIA hebben aangegeven dat het asfalt niet voldoet aan de Formule 1-normen. “Er ligt gravel naast de lijn, het wordt moeilijk. We kunnen er niets aan doen. Dit weekend moeten we ze een show geven, maar dit moet veranderen voor volgend jaar. Het wordt erg lastig om op deze manier te racen.”

Foto: Getty Images

Polesitter Charles Leclerc verwacht dat er weinig inhaalacties zullen plaatsvinden als gevolg van het asfalt. “Alle coureurs hebben al geklaagd over het gebrek aan grip naast de racelijn. Als je een inhaalactie wil plaatsen, moet je de auto er al vroeg naast zetten onder het remmen. Ik zie ons niet met hele late remacties komen omdat er zo weinig grip is. Zelfs bij de start zou het erg lastig kunnen worden met de ideale lijn en de lijn buiten bocht 1. We hebben de FIA verzocht om de baan zo schoon mogelijk te maken voor de start omdat we het wel zien gebeuren dat er fouten komen van coureurs die daar niet schuldig voor zijn. Je rijdt als het ware op een droge lijn die nat aanvoelt, we hebben dus wat hulp nodig van de wedstrijdleiding”, aldus de Monegask.

‘Niet onze schuld’

Daniel Ricciardo vindt het prima dat niet alle 23 circuits hetzelfde zijn qua asfalt, maar vindt dat het verder gaat dan een uitdaging. “Het is goed dat er verschillen zijn tussen de circuits zodat ze uniek zijn en een eigen karakter hebben. Maar het asfalt is niet fijn om op te rijden. Het is niet alleen maar uitdagend, maar je moet letterlijk op de racelijn blijven, anders blijf je niet echt op de baan. Dus in plaats van het een goede uitdaging te maken, maakt het het een beetje eendimensionaal omdat je alleen die ene optie hebt van die ene lijn waar er een beetje rubber ophoopt.”

Teamgenoot Lando Norris wijst naar de hoge temperaturen – het is er tot nu toe elke dag zo’n 33 graden geweest met asfalttemperaturen van ruim 40 graden – als factor, maar vindt dat geen excuus. “De rest van het asfalt is echt, echt verschrikkelijk.” Norris baalt er vooral van dat ze een goede show wilden geven in Miami, maar dat op deze manier niet kunnen. “We kunnen niet racen, dat is niet onze schuld maar het is wel jammer. Als het asfalt zoals in Saoedi-Arabië was, dan heb je over het algemeen veel grip en dat houdt zich beter bij hoge temperaturen.”