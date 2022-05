Enkele Formule 1-coureurs zijn woedend op de wedstrijdleiding omdat zij niet hebben geluisterd nadat zij hun zorgen hadden geuit over de betonnen muur in bocht 13-14. Esteban Ocon en Carlos Sainz, die daar crashten, hadden gevraagd om een Tecpro-barrière, maar die kwam er niet: “Het is onacceptabel.”

Op vrijdag crashte Sainz al in bocht 13. Hij verloor de controle over zijn Ferrari en gleed met de achterkant de muur in. De snelheid is daar relatief laag, maar de impact was hard voor de Spanjaard, die wat nekklachten opliep. Hij riep daarna de FIA op om actie te ondernemen en op die plek een Tecpro-barrière te plaatsen, die de impact wat moet verlagen.

“Ik wil niet kritisch zijn, maar ik had de FIA verteld dat een crash in de tweede versnelling niet zo hard zou moeten zijn”, zegt Sainz. “Mijn nek deed vandaag wat pijn. Ik had ze gezegd dat ze er een Tecpro moesten plaatsen omdat het een zeer harde, betonnen muur is.”

Lees ook: Sainz zet slechte reeks voort met crash in VT2: ‘Raakte de muur op slechtst mogelijke plek’

Die kwam er dus uiteindelijk niet, waarna Esteban Ocon in de derde vrije training op bijna identieke manier in de muur terechtkwam. De Alpine raakte daarbij dusdanig beschadigd dat het chassis scheurde en de Fransman niet kon deelnemen aan de kwalificatie. Bovendien had Ocon even de tijd nodig om uit de auto te stappen: de impact bleek 51G te zijn. “Het is onacceptabel dat het 51G was terwijl het niet zo’n harde impact had moeten zijn. Carlos had al geklaagd bij de wedstrijdleider. We luisterden er allemaal naar en er is niks gebeurd.”

“Carlos zei al dat de impact te zwaar was en mijn crash voelde zwaar”, voegt Ocon toe. “Het was waarschijnlijk de zwaarste crash van mijn carrière. De FIA zou veel meer moeten doen voor onze veiligheid, maar het is belangrijk dat we in staat zijn om te racen.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Tweede kans

Niet alleen de twee coureurs die in de muur terechtkwamen uitten hun kritiek op de wedstrijdleiding, ook Fernando Alonso snapt niet dat er geen Tecpro in bocht 13 kwam. “Wij zitten in de auto en wij weten hoe het voelt om een muur te raken. Carlos maakte het vrijdag erg duidelijk dat het niet juist was om daar een [betonnen] muur te hebben. Vandaag hadden we weer een crash in dezelfde bocht op dezelfde manier. Opnieuw bezeerde een coureur zich. We hebben morgen dus een tweede kans om daar wat neer te zetten”, zei Alonso op zaterdag.

Lees ook: Ocon mist kwalificatie in Miami na crash in VT3

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas zag ‘geen reden om er geen Tecpro’ neer te zetten. “Die had er vandaag moeten staan”, zei de Fin. Ook Lance Stroll en Lando Norris vinden het gek dat er niet geluisterd werd naar de zorgen van de coureurs. “Ze hadden het er gewoon moeten neerzetten”, oordeelt Stroll. “Het is belachelijk”, doelt hij op het feit dat die Tecpro er niet kwam. Norris sluit zich aan bij Stroll. “Er zijn wat dingen die wij beter begrijpen dan wat zij kunnen zien. We weten waar de risico’s liggen en waar de auto op de limiet zit. Het werd aangekaart en het is een veiligheidskwestie. We hebben advies gegeven en er is niets mee gedaan…”, aldus de McLaren-coureur.