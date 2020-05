Daniel Abt in video: ‘Deze virtuele fout heeft voor mij echte consequenties’

Met een emotionele video heeft Formule E-coureur Daniel Abt zijn kant van het verhaal gegeven. Hij bevestigde ook dat hij niet meer voor Audi zal uitkomen in de elektrische klasse. Het is allemaal het onbedoelde gevolg van een uit de hand gelopen grap waarbij Abt een simcoureur in zijn plaats liet rijden tijdens een liefdadigheidsrace online.

“Deze races draaien om het vermaken van de fans en het inzamelen van geld voor UNICEF, een goed doel dat zich inzet voor kinderen. We doen dit op rFactor2, een spel. Het is een simulatie die helemaal niets gemeen heeft met echt racen wat ik normaal doe. We kunnen allemaal net doen alsof het echt is natuurlijk maar het staat heel ver weg van een echte Formule E-auto. Hoe hij rijdt, hoe hij racet. Ik geloof dat iedereen dat doorhad na de eerste races, dat kon je zien aan alle incidenten. Iedereen deed waar hij zin in had. Als je van buiten keek, leek het niet op een echte Formule E-race.”

‘Onthulling zou na de race volgen’

“Tijdens een oefensessie waarin we samen met simcoureurs reden, kwamen we op het idee om een grap uit te halen. Wat als we nou een simcoureur in mijn plek lieten rijden om te laten zien aan de rest waar hij toe in staat is. Dat zouden we dan vastleggen en na de race onthullen in een video. Het ging mij er helemaal niet om zo beter voor de dag te komen of iets dergelijks.”

“We hebben bovendien niet echt ons best gedaan om het te verbergen, we hebben het zelfs besproken terwijl 1000 mensen naar onze stream aan het kijken waren. Er is ook geen VPN gebruikt om de locatie van de simcoureur te verhullen. Ik heb in Whatsapp-groepen met andere coureurs nog hints gegeven.”

“Na mijn derde plek heb ik bewust het tv-interview overgeslagen om de verrassing voor de video te bewaren. Maar toen namen de ontwikkeling een wending die ik niet had durven dromen. Ik heb uiteindelijk snel toegegeven dat ik niet heb gereden. Ik ben akkoord gegaan met een donatie van 10.000 euro aan organisatie die invaliden helpt.”

Geen wederhoor

Voor de rol van de media had Abt geen goed woord. “Ik ben meteen neergezet als een valsspeler zonder dat ik de kans heb gekregen om het toe te lichten. Ik kan begrijpen dat we te ver zijn gegaan, we hebben niet goed genoeg nagedacht over de gevolgen. Ik heb een fout gemaakt. Maar het is tot in het extreme in de media besproken. Deze virtuele overtreding heeft voor mij echte consequenties. Vandaag ben ik in een gesprek met Audi verteld dat ik niet meer voor ze zal rijden.

“Dat doet pijn, dergelijke pijn heb ik niet eerder gevoeld. Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden. Ik heb een fout gemaakt en ik hoop dat jullie me kunnen vergeven. Het was een eer om voor Audi te rijden.”

De volledige video