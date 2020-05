Simschandaal: Daniel Abt betrapt op inhuren spookrijder

Daniel Abt is geschrapt uit de uitslag van de virtuele Formule E-race in Berlijn van gisteren en moet 10.000 euro doneren aan een goed doel omdat hij een simracer inhuurde om namens hem aan de race deel te nemen.

Abts optreden in de esport-ePrix wekte al snel argwaan op. Waar hij in vorige races geen enkele rol van betekenis speelde, mengde hij zich nu ineens in de strijd van voren. Hij zat onder meer Stoffel Vandoorne dwars en finishte als derde achter Oliver Rowland en Vandoorne.

Vandoorne uitte direct zijn frustraties en het vermoeden dat Abt niet zelf had gereden. Ook Jean-Eric Vergne vroeg zich openlijk af of de Duitse Audi-coureur wel echt had meegedaan aan de race. Nader onderzoek wees uit dat dat inderdaad niet het geval was, maar dat hij simcoureur Lorenz Hoerzing had ingeschakeld om hem te vertegenwoordiger.

Abt heeft het valsspelen toegegeven en zijn verontschuldigingen aangeboden. “Ik had geen kwade bedoelingen”, verklaart hij. “Ik heb het niet serieus genoeg genomen en dat spijt me. Zeker omdat ik weet hoeveel werk er in dit evenement is gestoken. Uiteraard accepteer ik de diskwalificatie en zal ik het geld aan een goed doel schenken.”

De virtuele Formule E-race werd georganiseerd om geld in te zamelen voor Unicef.