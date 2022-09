De F1 Esports Series keert vandaag weer terug met het Pro Championship. In dit kampioenschap nemen coureurs het op de virtuele circuits tegen elkaar op in de strijd om de prijzenpot van maar liefst 750.000 dollar.

Voor het nieuwe seizoen is het format op de schop gegaan. Zo zullen er dit jaar vier evenementen plaatsvinden, verspreid over drie dagen. Elke dag vindt er een liveshow plaats, gevolgd door een race. Woensdag 14 september trappen de twintig coureurs het seizoen af met een race op Bahrein, gevolgd door Imola en Silverstone op donderdag en vrijdag. Elke race wordt live gestreamd via het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1, evenals op Twitch en Facebook.

Op dit hoogste niveau van Esports binnen de Formule 1 doen meerdere Nederlanders mee. Zo vertegenwoordigt Jarno Opmeer het team van Mercedes. Hij zal proberen om zijn titel te verdedigden, nadat hij de vorige twee kampioenschappen ook al op zijn naam schreef. Opmeer zou dan de eerste zijn die zich drie keer op rij tot kampioen kroont in de Pro Series.

Bij het Esports-team van Haas, gerund door het Esports-team van Romain Grosjean, R8G eSports, zijn Thomas Ronhaar en Matthijs van Erven te vinden. Ronhaard is nieuw bij het team nadat hij de F1 Esports Series Pro Exhibition won terwijl Van Erven begint aan zijn tweede seizoen bij het Esports-team van Haas.

De kalender van de F1 Esports Series Pro Championship:

14 september – Sakhir, Bahrein

15 september – Imola, Italië

16 september – Silverstone, Groot-Brittannië

12 oktober – Red Bull Ring, Oostenrijk

13 oktober – Spa-Francorchamps, België

14 oktober – Zandvoort, Nederland

2 november – Monza, Italië

3 november – Mexico-stad, Mexico

4 november – COTA, Verenigde Staten

14 december – Suzuka, Japan

15 december – Interlagos, Brazilië

16 december – Yas Marina, Abu Dhabi