‘Generatie Z’, de groep mensen geboren tussen de eind jaren 90 en halverwege de jaren 2010, heeft nu meer interesse in esports dan traditionele sport, blijkt uit een onderzoek van de Formule 1 in samenwerking met The Insights Family.

De Formule 1 probeert steeds meer jongeren aan te spreken, aangezien die doelgroep over het algemeen achterblijft in de kijkcijfers van de sport. Het was ook een van de redenen voor de sprintkwalificatie, omdat jongeren weinig interesse zouden hebben in een race van anderhalf uur. Nu heeft de Formule 1 een onderzoek laten doen naar hoe het scoort onder de jongere generatie en hoe zij de ‘fan van de toekomst’ kan aanspreken. Daarvoor heeft het meerdere kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken gedaan onder 162.774 kinderen tussen de 12 en 18 jaar, met enkele opmerkelijke conclusies.

Zo zou ‘Generatie Z’, de groep mensen geboren tussen de eind jaren 90 en halverwege de jaren 2010, meer geïnteresseerd zijn in esports dan in traditionele sporten. De Formule 1 is al actief in die virtuele tak van sport met het esports-kampioenschap en vorig jaar, vanwege de coronapandemie, de Virtual Grands Prix, waar echte coureurs aan deelnamen en waar wereldwijd ruim 30 miljoen mensen op afstemden.

Met name jongens zouden de officiële Formule 1-game spelen omdat dit ze ‘de kans geeft om te voelen hoe het is om in een cockpit te zitten’, valt in de verklaring te lezen. Wereldwijd doet 41 procent van kinderen tussen de 13 en 18 jaar aan esports, wat een toename is van 22 procent ten opzichte van vorig jaar. De F1 Esports Pro Series van 2020 zag een toename van 98 procent in kijkcijfers.

Bovendien consumeert Generatie Z F1-content nu op andere platforms. Waar dat voorheen vooral Twitter en Facebook waren, zijn nu Instagram en TikTok populair onder de jongere generatie. Tevens genieten zij van de Netflix-documentaireserie Drive to Survive en konden zij de nieuwe inzichten die het gaf waarderen. Ten slotte blijkt Generatie Z ‘grote interesse’ te hebben in de geschiedenis van de F1, van de ontwikkeling van de auto’s tot aan de verhalen van de iconen van de sport.

